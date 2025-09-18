وزير التجارة الأسباني: ندرك دور مصر الفعال لنحقيق الإستقرار فى المتوسط

قال وزير التجارة فى أسبانيا، خلال انطلاق منتدي الأعمال المصري الأسباني، بحضور ملك أسبانيا ورئيس مجلس الوزراء المصري: “هناك علاقة وطيدة تربط بين مصر وأسبانيا، ونحن دولتان لدينا تاريخ مشترك، ونعي ان الإستقرار والأمن مرتبطين ببعضا، ومصر وأسبانيا تدرك ذلك”.

وأضاف: “أسبانيا تدرك التحديات التي تعاني منها مصر حاليا، خاصة فيما يتعلق بالعنف الذى لا نهاية له فى غزة، وتخطي عدم إحترام حقوق الإنسان، وبالتالي أسبانيا تقيم العمل الذى يقوم بها الشعب المصري”.

وأشاف: :ندرك دور مصر الفعال لنحقيق الإستقرار فى المتوسط".