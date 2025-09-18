قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة النقل والمواصلات تعلن صرف 120 ألف جنيه لأسرة سائق بالشرقية

حادثة سير
حادثة سير
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها عن صرف مبلغ 120 ألف جنيه لأسرة أحد السائقين المتوفين في حادث مروري بالشرقية، بعد التأكد من عضويته في لجنة النقابة بالمحافظة.

وفور علم النقابة بالحادث، وجه محمد أبو العباس نوفل، رئيس النقابة العامة، هيئة مكتب اللجنة بالشرقية بسرعة التوجه إلى أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء، وإبلاغهم بحقوقهم المالية، مع تسليمهم المستندات اللازمة لبدء إجراءات صرف الإعانة التأمينية بشكل فوري.

وأكدت النقابة العامة، أن هذا الموقف يجسد دورها الحقيقي كبيت يجمع أبناءها، ويقف بجوارهم في المحن والأزمات، مشيرة إلى أن أي عضو يتعرض لحادث – لا قدر الله – له أو لأسرته الحق في التواصل المباشر مع لجان النقابة لضمان سرعة صرف المستحقات والإعانات المقررة.

وقد أعربت أسرة السائق الراحل عن خالص تقديرها لرئيس النقابة العامة وأعضاء لجنة الشرقية على سرعة استجابتهم وحرصهم على صون كرامة العمال وأسرهم.

النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات حادث مروري الشرقية صرف مستحقات العاملين بالنقل والمواصلات نقابة النقل والمواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

ستارمر

الجارديان: ستارمر يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بعد زيارة ترامب الرسمية

جنود الاحتلال

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين جراء لغم جنوب قطاع غزة

مجلس الأمن

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

فيديو

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد