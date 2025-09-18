نقابة النقل والمواصلات تعلن صرف 120 ألف جنيه لأسرة سائق بالشرقية

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها عن صرف مبلغ 120 ألف جنيه لأسرة أحد السائقين المتوفين في حادث مروري بالشرقية، بعد التأكد من عضويته في لجنة النقابة بالمحافظة.

وفور علم النقابة بالحادث، وجه محمد أبو العباس نوفل، رئيس النقابة العامة، هيئة مكتب اللجنة بالشرقية بسرعة التوجه إلى أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء، وإبلاغهم بحقوقهم المالية، مع تسليمهم المستندات اللازمة لبدء إجراءات صرف الإعانة التأمينية بشكل فوري.

وأكدت النقابة العامة، أن هذا الموقف يجسد دورها الحقيقي كبيت يجمع أبناءها، ويقف بجوارهم في المحن والأزمات، مشيرة إلى أن أي عضو يتعرض لحادث – لا قدر الله – له أو لأسرته الحق في التواصل المباشر مع لجان النقابة لضمان سرعة صرف المستحقات والإعانات المقررة.

وقد أعربت أسرة السائق الراحل عن خالص تقديرها لرئيس النقابة العامة وأعضاء لجنة الشرقية على سرعة استجابتهم وحرصهم على صون كرامة العمال وأسرهم.