محافظات

علاج 13 ألف حالة بالمجان بعد عام من افتتاح العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان

طب الاسنان
طب الاسنان
مروة فاضل

أعلنت جامعة المنوفية أن العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان استقبلت  وقدمت العلاج المجاني لأكثر من ١٣ الف من أهالي المحافظة .

وأكدت الجامعة، أن العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان تقدم خدمات مميزة لأهالي المحافظة، منها الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم من خلال ٩٥ وحدة بالدور ين الخامس والسابع والدور الأرضي.

واكد رئيس جامعة المنوفية، أنه جارى استكمال الوحدات الأخرى المتبقية  وتجهيز عيادات بالدور الثامن  ليصبح لدينا قريبا ١٥٠ وحدة   ، مضيفا  أن ذلك يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة في تدريب طلاب وأطباء امتياز الأسنان.

وأوضح رئيس الجامعة أن العيادات توفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية والعلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل خلع الأسنان وزراعة الأسنان و أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين مضيفا أن  الكلية  فعلت  تخصصات لم تكن متوفرة فى أماكن أخرى  كالجراحات الصغرى وزراعة اسنان وطب اسنان الاطفال والتركيبات الحديثة بأنواعها وتركيبات  زراعات الاسنان .

كما أوضح الدكتور صلاح حجازى عميد الكلية  أن الكلية والعيادات الخارجيةبها تعمل علي توفير خدمه مميزة  لمرضى الأسنان بمحافظة المنوفية حيث تم عمل حالات الخلع  الأكثر 5400 حالة و ووصل عدد حالات  تنظيف الجير إلى1500حالة بينما  تم عمل عدد 215 حالة حشو عصب  بينما تتم عمل 40 حالة زراعة و 100 حالة تقويم بالإضافة إلى 156 عملية صغرى منها ( خلع ضرس مدفون - أخذ عينه من الفك- فتح كيس دهني) زعدد 24 حالة حشو عصب اطفال و عدد 123 حالة حشو عادي وعدد 33 حالة حشو عادي اطفال هذا بالإضافة إلى عمل وتسليم عدد 18 حالة تركيبة لما بعد عملية الزراعة .

وأضاف عميد الكلية انه تم عمل وتسليم عدد 7 حالات تركيبه لحالات الأورام  مشيرا إلي أنه تم عمل  حالات الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد خاطر مدير العيادات ومدرس بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية  وحالات التقويم تحت إشراف الدكتوراحمد عبد السلام مشرف عيادة السابع ومدرس بقسم التقويم بالكلية مضيفا انه استكمالا لما بدأته الكلية من تحديث الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى فقد تم إفتتاح وحدة الاشعة الرقمية  وتم عمل مايقرب من 100 حالة أشعة مقطعية وبانوراما وذلك بجانب الاشعة العادية ثنائية البعد.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية طب الاسنان جامعة المنوفية

