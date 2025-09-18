قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
أخبار البلد

وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط

كتب محمود مطاوع

انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى المصري الإسباني للأعمال في العاصمة المصرية، القاهرة، بحضور الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما حضر الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشار خلالها إلى أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تكتسب بُعدًا استراتيجيًا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن الإقبال المتزايد من الشباب المصري على تعلم اللغة الإسبانية يعزز التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشار وزير الاستثمار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.1 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.

ثم ألقى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن انعقاد المنتدى الاقتصادي في القاهرة، بحضور ملك إسبانيا، يعكس متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، موضحًا أن مصر وإسبانيا تجمعهما روابط تاريخية مشتركة ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن لمصر دورًا محوريًا في استقرار منطقة البحر المتوسط بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها العريق واقتصادها المتنامي ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا أن إسبانيا تدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، لا سيما تداعيات العنف المستمر في غزة. وأضاف: "ندرك أن تراجع عوائد قناة السويس يعود إلى التطورات السياسية في المنطقة".

وأوضح خوسيه مانويل أن إسبانيا تقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها الشعب المصري، وتعلن دعمها الكامل لالتزام مصر بمسار اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية ويجب العمل على تطويرها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص

محافظ الغربية

قلعة الغزل والنسيج.. منسوجات المحلة الكبرى تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو

الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك إسبانيا

أستاذ قانون دولي: إسبانيا تبعث برسالة سياسية قوية بدعم مصر ورفض مساندة إسرائيل

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

