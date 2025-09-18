تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة ميلود حمدي، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الخميس على إستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

الدفاع: محمد عمار - محمد إيهاب – عبد الله محمد -إبراهيم النجعاوي .

خط الوسط: إبراهيم عبد العال - محمد عبد السميع – محمد سمير -إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.