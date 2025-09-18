قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في تحول يعكس مسار مصر نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز مكانتها على الخريطة الصناعية العالمية، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تصدير الهواتف المحمولة المصرية بكميات كبيرة اعتبارًا من العام المقبل. إعلان لقي صدى واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث اعتبره خبراء خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد وتفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الوطنية.

صناعة تنمو بسرعة قياسية

بحسب الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، فإن ما تحقق خلال العامين الماضيين يثبت أن مصر بدأت تسير في الطريق الصحيح نحو صناعة تكنولوجية راسخة. فوجود 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، منها أربعة تابعة لكبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي، يعكس حجم التوسع والجدية في الاستثمار.
كما أشار معن إلى أن القفزة من إنتاج 3.5 مليون جهاز العام الماضي إلى 9 ملايين جهاز هذا العام تعكس سرعة النمو، وتؤكد أن السوق المحلي لم يعد مجرد مستهلك، بل تحول إلى قاعدة إنتاجية تمتلك مقومات المنافسة والتصدير.

فرص تصديرية تدعم العملة الصعبة

يرى الخبير الاقتصادي أن قرار بدء التصدير بكميات كبيرة يحمل بعدًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد الوطني. إذ سيسهم في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، مما يخفف من الضغط على ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها من الخارج.
كما أن فتح أسواق جديدة أمام الهواتف المصرية سواء في المنطقة العربية أو إفريقيا أو حتى أوروبا سيؤسس لعلامة "صُنع في مصر" في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الثقة بالمنتج المحلي ويضعه في دائرة المنافسة العالمية.

قيمة مضافة وتوطين للمعرفة

من أبرز المكاسب التي أشار إليها معن، هو التوجه نحو رفع نسبة المكوّن المحلي داخل الأجهزة. هذه الخطوة ستقود إلى توسيع سلاسل التوريد المحلية وتشغيل المزيد من المصانع المغذية، وهو ما يعني توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما أن توطين هذه الصناعة يعزز من نقل الخبرة والمعرفة إلى الكوادر المصرية، ما يرفع كفاءتها التكنولوجية ويجعلها قادرة على المنافسة في الصناعات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا.

انعكاسات اقتصادية أوسع

يتوقع الخبراء أن ينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على أكثر من مستوى. فمن جانب، سيساعد على تقليص فاتورة الاستيراد من الأجهزة الجاهزة، ومن جانب آخر سيحفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الإلكترونيات.
إلى جانب ذلك، ستتوسع فرص العمل للشباب داخل المصانع ومراكز البحث والتطوير، مما يدعم الدور الاجتماعي والاقتصادي للصناعة. والأهم أن مصر ستعزز مكانتها كمركز صناعي وتكنولوجي يخدم أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

 

يؤكد الدكتور رمضان معن أن بدء تصدير الهواتف المحمولة المصرية العام المقبل ليس مجرد إنجاز صناعي، بل هو خطوة مفصلية في رحلة التحول الاقتصادي والتكنولوجي الذي تسعى إليه مصر. وإذا استمرت وتيرة التطوير وزيادة المكوّن المحلي، فإن الهواتف المصرية مرشحة لأن تصبح خلال سنوات قليلة إحدى العلامات البارزة في الأسواق الإقليمية والدولية، لتضع مصر في موقع جديد على خريطة الابتكار والصناعة العالمية.

الهواتف الاقتصاد الاستثمار أوروبا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

الرئيس الكازاخي يلتقي مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام أعمال «القمة العالمية الثامنة لزعماء الأديان» بالعاصمة أستانا

الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

بالصور

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد