الحبس 3 سنوات لـ"مستريحة أكتوبر" بتهمة الاستيلاء على 250 مليون جنيه من ضحاياها

قضت الدائرة "6" بمحكمة جنح أول 6 أكتوبر بالجيزة، بمعاقبة "مستريحة أكتوبر" بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وألزمت المتهمة بدفع تعويض مدني مؤقت 1000 جنيه لكل مجني عليه، على خلفية اتهامها بنهب 250 مليون جنيه من المواطنين بحجة استثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية ثابتة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار محمد عبد السلام روق رئيس المحكمة، والمستشار محمود غراب، وأمانة سر شادي وجدي.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8067 لسنة 2025 جنح أول 6 أكتوبر، أن المتهمة "هيام. م"، استولت على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم "خضر. م"، "أحمد. س"، و"سليمان.س"، و"حسن.س"، و"هند. ي"، و"شيماء. م"، و"أحمد. ح"، و"عبد الرحمن.ح"، و" محمد.ا"، و"حسن.إ"، و"مدحت.م"، و"أحمد.ا"، عن طريق الاحتيال لسلب ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب.

وتابعت النيابة أن المتهمة، أوهمت الضحايا، بتأسيس شركة استثمارية في تجارة الأجهزة الكهربائية، من أجل الحصول على ربح وهمي ـ وهو عائد استثمار أموالهم في تلك التجارة - وتوصلت بتلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على أموالهم على النحو المبين بالأوراق.