دونجا: الإسماعيلي مهدد بالهبوط.. وعبدالله السعيد أسطورة

أكد تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، أن وضعية فريق الإسماعيلي في الدوري الممتاز الحالي تثير القلق، مشددًا على أن إدارة النادي مطالَبة بالتدخل سريعًا لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “الإسماعيلي يعتمد على مجموعة كبيرة من الناشئين، والزمالك كان قادرًا على تحقيق فوز كبير بأقل مجهود”، موضحًا أن الفريق يفتقد لعناصر الخبرة التي تساعده على مواجهة الضغوط.

وأضاف: “فيريرا بدأ مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بتشكيل جيد، لكن الدفع بآدم كايد في مركز الجناح لم يكن موفقًا”.

وواصل: خوان بيزيرا قدم شوط أول جيد أمام الإسماعيلي، ولكنه أهدر فرص سهلة ويجب على لاعب في إمكانياته أن لا يهدر تلك الفرص السهلة"،

وأكمل: عبدالله السعيد أسطورة وأفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي ويجب أن يكتب له كتاب بكيفية وصوله لعمر الـ٤٠ ويقدم هذا الأداء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة في الدوري الموسم الجاري ستنحصر بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، نظرًا لتفوقهم الفني والبدني على باقي الفرق.