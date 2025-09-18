قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دونجا: الإسماعيلي مهدد بالهبوط.. وعبدالله السعيد أسطورة

إسلام مقلد

أكد تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، أن وضعية فريق الإسماعيلي في الدوري الممتاز الحالي تثير القلق، مشددًا على أن إدارة النادي مطالَبة بالتدخل سريعًا لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “الإسماعيلي يعتمد على مجموعة كبيرة من الناشئين، والزمالك كان قادرًا على تحقيق فوز كبير بأقل مجهود”، موضحًا أن الفريق يفتقد لعناصر الخبرة التي تساعده على مواجهة الضغوط.

وأضاف: “فيريرا بدأ مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بتشكيل جيد، لكن الدفع بآدم كايد في مركز الجناح لم يكن موفقًا”.

وواصل: خوان بيزيرا قدم شوط أول جيد أمام الإسماعيلي، ولكنه أهدر فرص سهلة ويجب على لاعب في إمكانياته أن لا يهدر تلك الفرص السهلة"،

وأكمل: عبدالله السعيد أسطورة وأفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي ويجب أن يكتب له كتاب بكيفية وصوله لعمر الـ٤٠ ويقدم هذا الأداء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة في الدوري الموسم الجاري ستنحصر بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، نظرًا لتفوقهم الفني والبدني على باقي الفرق.

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

