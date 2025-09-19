رئيس جامعة بنها للطلاب: أنتم الأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر

وجَّه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، رسالة قبيل انطلاق الدراسة غدا السبت، بكليات وبرامج الجامعة، خاطب فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين، إذ تقدم بأطيب التهاني والتمنيات بعام دراسي مليء بالعطاء والنجاح قائلا: «أنتم جميعا تُشكِّلون القلب النابض لهذه الجامعة العريقة، وبجهودكم وتعاونكم تستمر مسيرة التميز والعطاء».



وأضاف رئيس جامعة بنها في رسالته «أنتم الأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز، والتفوق، وبناء الذات، لا تترددوا في السعي وراء اكتساب المعرفة وتنمية المهارات، فكل خطوة نحو العلم هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم»



وأشار رئيس الجامعة في رسالته لمنسوبي الجامعة من طلاب وإداريين وأعضاء هيئات التدريس والتي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للجامعة «ليكن هذا العام بواباتكم نحو التميز، ولتكن قاعات الدراسة ساحات للإبداع، ولتكن صداقاتكم فيها مصدر دعم وإلهام، وتذكّروا أن كل يوم يحمل فرصة جديدة، وكل تحدٍ هو خطوة نحو النجاح، فلتبدأوا هذا العام بعزيمة لا تلين، وقلوب مليئة بالأمل، وعقول متعطشة للعلم».



ودعا رئيس جامعة بنها في رسالته إلى ممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة، فهي ليست فقط وسيلة للترفيه، بل باب واسع لتطوير المهارات، وبناء الشخصية، وتكوين صداقات تدوم مدى الحياة.

وأوضح أن الجامعة تضم الكثير من الفرق الرياضية والموسيقيه والفنون الشعبية والمسرحية وكورال الجامعة قطرات الندى، للمبادرات التطوعية والجوالة إلى المسابقات العلمية، كل نشاط هو فرصة قائلا «لتكتشفوا أنفسكم من جديد، استمتعوا بحياتكم الجامعية، فالحياة الجامعية ليست مجرد محاضرات وامتحانات، بل هي تجربة متكاملة تنسج فيها ذكريات لا تُنسى، وتُبنى فيها أحلام المستقبل، فاستمتعوا بكل لحظة، وكونوا فاعلين، طموحين، ومبادرين».



ووجَّه رئيس الجامعة رسالته أيضا إلى أعضاء هيئة التدريس قائلا: «أنتم مشاعل النور التي تضيء دائما طريق طلابنا، فشكرًا لعطائكم المستمر، ولحرصكم على بناء جيل واعٍ ومبدع».

وقال رئيس الجامعة في رسالته إلى الإداريين «أنتم الجنود المجهولون الذين يعملون بجد وإخلاص دائما خلف الكواليس لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية، فجهودكم محل تقدير وامتنان دائم».



وختم رئيس الجامعة رسالته قائلا «أعزائي منتسبي الجامعة، القيادات الأكاديمية والإدارية، طلابنا، هيئة التدريس والإداريين، الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية فلنجعل جميعا من هذا العام الدراسي انطلاقة جديدة نحو التميز، ولنُعزز روح التعاون بيننا والانتماء لجامعتنا ومصرنا الغالية».