قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها للطلاب: أنتم الأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر

الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها
الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

وجَّه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، رسالة قبيل انطلاق الدراسة غدا السبت، بكليات وبرامج الجامعة، خاطب فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين، إذ تقدم بأطيب التهاني والتمنيات بعام دراسي مليء بالعطاء والنجاح قائلا: «أنتم جميعا تُشكِّلون القلب النابض لهذه الجامعة العريقة، وبجهودكم وتعاونكم تستمر مسيرة التميز والعطاء».


وأضاف رئيس جامعة بنها في رسالته «أنتم الأمل والمستقبل لوطننا العزيز مصر، فلتجعلوا من هذا العام محطة للإنجاز، والتفوق، وبناء الذات، لا تترددوا في السعي وراء اكتساب المعرفة  وتنمية المهارات، فكل خطوة نحو العلم هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم»


وأشار رئيس الجامعة في رسالته لمنسوبي الجامعة من طلاب وإداريين وأعضاء هيئات التدريس والتي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للجامعة «ليكن هذا العام بواباتكم نحو التميز، ولتكن قاعات الدراسة ساحات للإبداع، ولتكن صداقاتكم فيها مصدر دعم وإلهام، وتذكّروا أن كل يوم يحمل فرصة جديدة، وكل تحدٍ هو خطوة نحو النجاح، فلتبدأوا هذا العام بعزيمة لا تلين، وقلوب مليئة بالأمل، وعقول متعطشة للعلم».


ودعا رئيس جامعة بنها في رسالته إلى ممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة، فهي ليست فقط وسيلة للترفيه، بل باب واسع لتطوير المهارات، وبناء الشخصية، وتكوين صداقات تدوم مدى الحياة.
وأوضح أن الجامعة تضم الكثير من الفرق الرياضية والموسيقيه والفنون الشعبية والمسرحية وكورال الجامعة قطرات الندى، للمبادرات التطوعية والجوالة إلى المسابقات العلمية، كل نشاط هو فرصة قائلا «لتكتشفوا أنفسكم من جديد، استمتعوا بحياتكم الجامعية، فالحياة الجامعية ليست مجرد محاضرات وامتحانات، بل هي تجربة متكاملة تنسج فيها ذكريات لا تُنسى، وتُبنى فيها أحلام المستقبل، فاستمتعوا بكل لحظة، وكونوا فاعلين، طموحين، ومبادرين».


ووجَّه رئيس الجامعة رسالته أيضا إلى أعضاء هيئة التدريس قائلا: «أنتم مشاعل النور التي تضيء دائما طريق طلابنا، فشكرًا لعطائكم المستمر، ولحرصكم على بناء جيل واعٍ ومبدع».
وقال رئيس الجامعة في رسالته إلى الإداريين «أنتم الجنود المجهولون الذين يعملون بجد وإخلاص دائما خلف الكواليس لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية، فجهودكم محل تقدير وامتنان دائم».


وختم رئيس الجامعة رسالته قائلا «أعزائي منتسبي الجامعة، القيادات الأكاديمية والإدارية، طلابنا، هيئة التدريس والإداريين، الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية فلنجعل جميعا من هذا العام الدراسي انطلاقة جديدة نحو التميز، ولنُعزز روح التعاون بيننا والانتماء لجامعتنا ومصرنا الغالية».

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي محسود ولا مسحور؟.. أزهري يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأحمر

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة: أطفـ.ال غزة يعيشون مأساة إنسانية حقيقية جراء الحرب

لبنان

يونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد