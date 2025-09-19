كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

قال صديق الشاب المتهم بإنهاء حياة أولاده الثلاثة وإصابة زوجته في الدقهلية، ان المتهم كان حسن الخلق والسيرة ولم يتعاط أي مواد مخدرة في حياته.

وأضاف صديق المتهم: كان بيستعد لشراء مستلزمات المدارس لأولاده وكان بيحبهم جدا مش مصدق انه ينهي حياتهم.



تأتي تفاصيل الواقعة بقيام شخص بإنهاء حياة ابنائه الثلاثة خنقا وقام بطعن زوجته الثانية بآلة حادة وذلك بسبب تعاطيه المواد المخدرة بإحدى المناطق بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد بقيام شخص يدعى عصام ا م، بالتخلص من أبنائه الثلاثه واصابة زوجته الثانية باصابات متفرقة.

ولقى المتهم مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار بنطاق مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وذلك عقب ارتكابه الواقعة ووصوله إلى مدينة طلخا هربا من الأمن، حيث فوجئ بالقطار.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة طلخا بورود بلاغ باصطدام قطار بأحد الأشخاص بنطاق "دائرة المركز".

بالفحص تبين مصرع "عصام عبد الفتاح 40 عاما مقيم منطقة البر الشرقي مركز نبروه وهو المتهم بارتكاب واقعة انهاء حياة أبنائه الثلاثة بنطاق مركز نبروه داخل مسكنهم.

وتبين من التحريات أن المتهم كان هاربًا بعد ارتكاب الواقعة ووصل إلى مدينة طلخا وأثناء سير قطار تجاه محطة قطارات المنصورة قام بالوقوف على كوبري القطار أعلى نهر النيل والواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا وحول جسده لأشلاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.