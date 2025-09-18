ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

أثار خبر وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع مرض السرطان حالة من الحزن بين جمهورها وزملائها في الوسط الإعلامي، كما أعاد تسليط الضوء على سرطان الرئة باعتباره أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وخطورة حول العالم.



ويؤكد الأطباء أن التدخين يأتي في مقدمة أسباب الإصابة بسرطان الرئة، إذ يُقدَّر أن أكثر من 80% من الحالات مرتبطة بشكل مباشر بالتدخين أو التدخين السلبي.

كما يلعب التعرض لغاز الرادون، والمواد الكيميائية في بيئة العمل مثل الأسبستوس والكروم والنيكل، دوراً في زيادة مخاطر الإصابة.



وتشير الدراسات الطبية أيضاً إلى أن تلوث الهواء في المدن الكبرى، والعوامل الوراثية، وبعض الأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي، تُعد من بين أبرز العوامل التي ترفع من احتمالية الإصابة بهذا المرض.



رحيل يمنى شري بسبب السرطان ترك صدى واسعاً في لكي يكون ورسالة بضرورة رفع الوعي الصحي حول سبل الوقاية، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة لتفادي مضاعفاته المميتة.

