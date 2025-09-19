قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة

وفاء نور الدين


التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة "AMEA POWER" برئاسة الشيخ حسين النويس، رئيس مجموعة شركات النويس الإماراتية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وإقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المنفصلة لأول مرة فى تاريخ الشبكة الكهربائية الموحدة، لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وتأمين الشبكة ودعم استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء الذي انعقد بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مستجدات تنفيذ أعمال مشروع محطتى تخزين الطاقة المنفصلتين قدرة 1500 ميجاوات ساعة، وأهمية الإسراع فى عمليات التنفيذ والربط على الشبكة، كأول مشروع لتخزين الطاقة بنظام المحطات المستقلة، وغير المرتبطة بإحدى محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يجرى تنفيذه على الشبكة الكهربائية الموحدة، فى نطاق محافظتي أسوان والبحر الأحمر ، وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطور الأعمال فى مشروع أبيدوس"2" للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات، ومحطة التخزين المتصلة بالمشروع قدرة 600 ميجاوات ساعة بطاريات، والذى يجرى تنفيذه بمحافظة أسوان، ومشروع امونت "2" لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، وتناول اللقاء سبل تعزيز ودعم زيادة استثمارات الشركة فى مصر ، سيما فى مجال الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، وتم مناقشة عدد من مشروعات التعاون فى إطار الشراكة بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس، فى ظل العمل على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا فى إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر رئيسي لتأمين التغذية الكهربائية، مضيفا أن هذا التوجه يستلزم التوسع فى إقامة محطات لتخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي بالاضافة إلى المصادر الأخرى لتوليد الكهرباء النظيفة، مثل محطات الضخ وتخزين المياه والطاقة النووية، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لأول مرة فى مصر خلال الشهور الماضية، وهناك محطة تعمل حاليا فى أسوان من خلال شركة "أميا باور" وتضيف إلى الشبكة قدرة 300 ميجاوات ساعة، موضحا استمرار العمل على التوسع فى إقامة محطات التخزين، لاسيما المحطات المنفصلة والتى يتم توزيعها فى اطار خطة دعم الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها ومن بين هذه المحطات، ما تقوم بتفيده "مجموعة النويس"، مؤكدا أهمية أنظمة تخزين الطاقة فى ظل الاعتماد على الطاقات المتجددة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة، وهو الذى يقود تنفيذ المشروعات فى إطار الاستراتيجية، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية.

وزير الكهرباء النويس الإماراتية الطاقة المتجددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

