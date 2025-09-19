الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور



كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار عاجل اتخذته إدارة النادي الأهلي بخصوص ملف لاعب خط الوسط إمام عاشور، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لوكيل أعماله آدم وطني، بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء.



وأوضح زاهر، خلال حديثه في برنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت 1، أن إدارة الأهلي قررت بشكل نهائي غلق باب التفاوض مع إمام عاشور في الوقت الحالي، مؤكدة أنه لن تكون هناك أي مفاوضات لتعديل أو تمديد عقده، الذي يمتد بالفعل حتى عام 2028.



وأضاف: «الأهلي وجّه رسالة واضحة وصريحة للاعب ووكلائه، سواء كان آدم وطني أو أي وكيل آخر يتعامل معه، مضمونها أن النادي لن يجلس على طاولة المفاوضات إلا مع نهاية العقد في 2028».



وتابع زاهر موضحًا: «الأهلي لا يسمح بالضغط عليه من أي طرف، ولا يقبل أن يتم فتح ملفات حساسة في توقيتات خاطئة. ما حدث من تصريحات إعلامية حول العقد كان خارج السياق، لذلك جاء الرد حاسمًا من الإدارة».



واختتم تصريحاته قائلًا: «الأهلي دائمًا يختار التوقيت المناسب لفتح أي ملف يخص لاعبيه، ولن يسمح بأن يتم فرض إيقاع مختلف عليه. الرسالة وصلت بوضوح لإمام عاشور ووكلائه أن موعد الحديث عن العقد سيكون فقط مع اقتراب نهايته عام 2028».