أحمد بلال يهاجم إمام عاشور بسبب تصريحات وكيله

انتقد أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، لاعب الفريق إمام عاشور، على خلفية تصريحات وكيل أعماله آدم وطني بشأن مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال بلال، خلال برنامج بلس 90 على قناة النهار: «من حق إدارة الأهلي أن ترفض الجلوس مع آدم وطني، لكن على إمام عاشور أن يوضح موقفه ويرفض هذه التصريحات، وإلا سيُعتبر موافقًا عليها».

وأضاف: «الأهلي نادٍ كبير لا يقف على لاعب بعينه، حقق البطولات قبل إمام عاشور وسيواصل بعدها، لذا لا بد أن يرد اللاعب على وكيله بشكل واضح وحاسم».

وأكد بلال أن فكرة التفاوض على تمديد العقود خلال الموسم أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن «الضجيج الذي يثيره بعض الوكلاء غير مقبول»، مطالبًا إمام عاشور بالخروج لبيان موقفه من هذه التصريحات.