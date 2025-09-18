قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
توك شو

غير اسمك.. ياسمين عز تكشف حلّا مثيرا لأزمة إمام عاشور

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

علقت الإعلامية ياسمين عز على خبر إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس A؛ قائلة: «مركزين مع إمام عاشور ليه الراجل جاله فيروس A اللي مش بيجي غير للأطفال في الحضانة ودا راجل كبير رياضي واخد باله من صحته وبيتمرن، إمام عاشور العين صابته لدرجة إن وكيل أعماله دخل في مشكلة مع نادي وقالوله هيجمدوا المفاوضات، يعني عيان ومحسود ومتجمد، ناقص أي تاني يحصله».

حلّ لـ إمام عاشور 

واستكملت خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر»: «خلاص مافيش حل بقالنا فترة بنحاول نشوف حل لإمام مش لاقيين، فممكن نديله نصيحة، من مكاني دا احب أقول أنت حالتك مش هينفع معاها خلاص لا خرزة زرقة ولا عروسة أنت محتاج تغير أسمك تماما، غير أسمك من إمام عاشور إلى إمام أشور، نسبة للأشوريين العظماء المقتبس من الحضارة الأشورية».

واستكملت: «وبعدين ليه بيتقال إمام عاشور زملكاوي، الراجل بيلعب في الأهلي ولما بيجيب جول في الزمالك بيحتفل وبيرقص ويلف الملعب، ليه مصممين أنه زملكاوي؟ ليه حابين إنه يرجع الزمالك؟».

إمام عاشور ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز فيروس a فيروس إمام عاشور

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طرق تخزين البامية
أعراض نقص المغنيسيوم
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
