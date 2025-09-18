غير اسمك.. ياسمين عز تكشف حلّا مثيرا لأزمة إمام عاشور

علقت الإعلامية ياسمين عز على خبر إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس A؛ قائلة: «مركزين مع إمام عاشور ليه الراجل جاله فيروس A اللي مش بيجي غير للأطفال في الحضانة ودا راجل كبير رياضي واخد باله من صحته وبيتمرن، إمام عاشور العين صابته لدرجة إن وكيل أعماله دخل في مشكلة مع نادي وقالوله هيجمدوا المفاوضات، يعني عيان ومحسود ومتجمد، ناقص أي تاني يحصله».

حلّ لـ إمام عاشور

واستكملت خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر»: «خلاص مافيش حل بقالنا فترة بنحاول نشوف حل لإمام مش لاقيين، فممكن نديله نصيحة، من مكاني دا احب أقول أنت حالتك مش هينفع معاها خلاص لا خرزة زرقة ولا عروسة أنت محتاج تغير أسمك تماما، غير أسمك من إمام عاشور إلى إمام أشور، نسبة للأشوريين العظماء المقتبس من الحضارة الأشورية».

واستكملت: «وبعدين ليه بيتقال إمام عاشور زملكاوي، الراجل بيلعب في الأهلي ولما بيجيب جول في الزمالك بيحتفل وبيرقص ويلف الملعب، ليه مصممين أنه زملكاوي؟ ليه حابين إنه يرجع الزمالك؟».