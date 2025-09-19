قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يستمر حتى الاثنين المقبل .. موكب الكواكب يزين السماء| ما القصة؟

موكب الكواكب
موكب الكواكب
أمينة الدسوقي

قدمت السماء عرضا كونيا مميزا هذا الأسبوع بمشهد نادر فجر اليوم الجمعة 19 سبتمبر، حيث التقي كوكب الزهرة مع هلال القمر المتضائل ونجم قلب الأسد في منظر سماوي لا يتكرر إلا مرة كل عدة عقود حيث يستمر هذا العرض حتى 22 سبتمبر.

موكب الكواكب يزين السماء

ويعد هذا الحدث الفلكي، الذي يوصف بـ"موكب الكواكب"، من أبرز الظواهر التي يمكن رصدها في سبتمبر الجاري، خاصة مع وصول كوكب زحل إلى لحظة تقابله السنوي مساء الأحد 21 سبتمبر، ما يجعله في أفضل حالات الرصد خلال عام 2025.

أفضل توقيت للرصد

وينصح بمراقبة هذا المشهد السماوي قبل شروق الشمس بنحو ساعة، مع ضرورة رصد أورانوس ونبتون باستخدام التلسكوبات أو المناظير، إذ لا يُرى هذان الكوكبان بالعين المجردة.

وشهد فجر اليوم الجمعة ذروة الحدث حيث يقترب كوكب الزهرة، الذي يظهر كهلال متضائل مضاء بنسبة 5%، من نجم قلب الأسد اللامع، بينما يحلق هلال القمر الرقيق إلى جوارهما، ووفقا للخبراء، فإن هذا الاقتران الثلاثي نادرا من نوعه فقد لا يتكرر حتى عام 2041.

الهلال يبتعد والضوء الخافت يكشف أسرار القمر

في اليوم التالي، السبت 20 سبتمبر 2025، يظل الزهرة وقلب الأسد متقاربين، لكن القمر سيكون قد ابتعد عن المشهد، و يمكن رصد "ضوء الأرض" أو ما يعرف بـ"توهج دافنشي"، وهو الوهج الخافت الذي يضيء الجانب المظلم من القمر نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن سطح الأرض.

زحل في أفضل حالاته

ويصل زحل إلى لحظة "التقابل" مساء الأحد 21 سبتمبر، حيث يكون في خط مستقيم مع الأرض والشمس، ويظهر بأقصى سطوعه وحجمه خلال العام. 

يشرق زحل عند غروب الشمس ويبلغ ذروته منتصف الليل، ثم يغرب عند شروق الشمس. هذه الليلة تُعد الأنسب لمشاهدته من خلال التلسكوب، خاصة أن حلقاته الشهيرة تبدو مائلة هذا العام بشكل واضح.

كسوف شمسي جزئي نادر

كما يشهد يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 كسوف شمسي جزئي  يُرى في مناطق من نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ حيث يتزامن الكسوف مع موعد الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، حيث تتعامد الشمس مع خط الاستواء.

موكب الكواكب موكب الكواكب يزين السماء كوكب زحل توهج دافنشي هلال القمر الرقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترشيحاتنا

مدينة الأزهر الجامعية

موعد التسكين في المدن الجامعية بالأزهر.. اعرف الشروط والإجراءات

المعاهد الأزهرية

الأزهر: إلزم المعاهد بإلقاء محاضرة عن الوطن في أول يوم دراسي.. صور

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: اطلب المدد من الله بيده مفاتيح الفرج ولا تنفد خزائنه

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد