يستمر حتى الاثنين المقبل .. موكب الكواكب يزين السماء| ما القصة؟

قدمت السماء عرضا كونيا مميزا هذا الأسبوع بمشهد نادر فجر اليوم الجمعة 19 سبتمبر، حيث التقي كوكب الزهرة مع هلال القمر المتضائل ونجم قلب الأسد في منظر سماوي لا يتكرر إلا مرة كل عدة عقود حيث يستمر هذا العرض حتى 22 سبتمبر.

موكب الكواكب يزين السماء

ويعد هذا الحدث الفلكي، الذي يوصف بـ"موكب الكواكب"، من أبرز الظواهر التي يمكن رصدها في سبتمبر الجاري، خاصة مع وصول كوكب زحل إلى لحظة تقابله السنوي مساء الأحد 21 سبتمبر، ما يجعله في أفضل حالات الرصد خلال عام 2025.

أفضل توقيت للرصد

وينصح بمراقبة هذا المشهد السماوي قبل شروق الشمس بنحو ساعة، مع ضرورة رصد أورانوس ونبتون باستخدام التلسكوبات أو المناظير، إذ لا يُرى هذان الكوكبان بالعين المجردة.

وشهد فجر اليوم الجمعة ذروة الحدث حيث يقترب كوكب الزهرة، الذي يظهر كهلال متضائل مضاء بنسبة 5%، من نجم قلب الأسد اللامع، بينما يحلق هلال القمر الرقيق إلى جوارهما، ووفقا للخبراء، فإن هذا الاقتران الثلاثي نادرا من نوعه فقد لا يتكرر حتى عام 2041.

الهلال يبتعد والضوء الخافت يكشف أسرار القمر

في اليوم التالي، السبت 20 سبتمبر 2025، يظل الزهرة وقلب الأسد متقاربين، لكن القمر سيكون قد ابتعد عن المشهد، و يمكن رصد "ضوء الأرض" أو ما يعرف بـ"توهج دافنشي"، وهو الوهج الخافت الذي يضيء الجانب المظلم من القمر نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن سطح الأرض.

زحل في أفضل حالاته

ويصل زحل إلى لحظة "التقابل" مساء الأحد 21 سبتمبر، حيث يكون في خط مستقيم مع الأرض والشمس، ويظهر بأقصى سطوعه وحجمه خلال العام.

يشرق زحل عند غروب الشمس ويبلغ ذروته منتصف الليل، ثم يغرب عند شروق الشمس. هذه الليلة تُعد الأنسب لمشاهدته من خلال التلسكوب، خاصة أن حلقاته الشهيرة تبدو مائلة هذا العام بشكل واضح.

كسوف شمسي جزئي نادر

كما يشهد يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 كسوف شمسي جزئي يُرى في مناطق من نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ حيث يتزامن الكسوف مع موعد الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، حيث تتعامد الشمس مع خط الاستواء.