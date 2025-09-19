عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير جميل راتب، والذي يعد واحدا من أهم الفنانين في تاريخ الفن المصري.

اسمه بالكامل جميل أبو بكر راتب, من مواليد عام 1926 بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم من أسرة هدي شعراوي، وفي بداية دراسته أخفي عن عائلته إهتمامه بالتمثيل، وعندما علموا قرروا عدم منحهم أي أموال مما أضطر للعمل فى مختلف الأعمال، منها “شيال” فى سوق الخضار وكومبارس ومترجم من أجل تحقيق نفسه فيما يحبه من مجال.

كان فيلم الصعود إلى الهاوية نقطة تحول رئيسية فى مشواره السينمائي، وحصل على جائزة الدولة وتسلمها من الرئيس السابق السادات.

وشارك الفنان الراحل جميل راتب، فى أدوار مختلفة بالسينما الفرنسية والتونيسية، وفى عام 1985 قدم واحد من أهم أدواره بفيلم الكيف، إلى جانب أدواره المهمة، مثل: مسلسل الراية البيضاء وسلسلة مسلسل يوميات ونيس بدور أبو الفضل جاد الله والد ونيس.

وحصل جميل راتب على العديد من التكريمات، والذى رحل عن عالمنا مثل اليوم 19 سبتمبر عام 2018، وكان منها تكريم مهرجان القاهرة السينمائي عن مشواره الفني الطويل الذى قدم خلاله أفلام مصرية وعالمية.

الفنان جميل راتب كان قد ترك وصيته قبل وفاته في ظرف مغلق إلا أن مدير أعماله كشف بعد وفاته انه لم يستطيع أن يقوم بتفيذها حتي الآن.