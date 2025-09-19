ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، أن السحر موجود في كل عصر وزمان، وأن السحر له أنواع كثيرة منها:" هناك سحر الفشل، وسحر تعطيل الزواج، والمرض".

وقال أحد علماء الأزهر، إن الأصل في كل ذلك موجود وهو السحر، ولذلك لا نستبعد تعرض النادي الأهلي لسحر، نتج عنه خسائر بالمباريات، وأن السحر يأتي من تصرف الجن.

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن السحرة تقوم بالاستعانة بالجن، وأن تأثير السحر يصل لـ الموت والجنون.

ولفت إلى أن هناك روايات كثيرة بخصوص وصول السحر لـ الجنون، وأن قصة السيدة السوداء التي ذهبت لـ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين أنها مسحورة، والرسول الكريم خيرها بالدعاء لها بالشفاء أو الصبر ودخول الجنة، وأنها اختارت الجنة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة عماد النحاس، لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وويشار إلى أن الأهلي يفتقد العديد من عناصره المهمة فى مواجهة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.