عيد أبو الحمد لـ صدى البلد: أشكر أشرف زكي على الاهتمام بي أثناء الوعكة الصحية

طمأن الفنان عيد أبو الحمد الجمهور عليه بعد تعرضه لوعكة صحية في أول تعليق له بعد تحسن حالته الصحية.

وقال أبو الحمد في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري: “الحمد لله أنا بخير حاليا، ركبت جهاز في القلب وعملت العملية مساء أمس واستغرقت العملية أربع ساعات لأن ضربات قلبي ضعفت وكنت في مستشفى بس مكنش فيه الجهاز دا.. كلمت الدكتور أشرف زكي والحقيقة استجاب لي سريعا”.

وأضاف أبو الحمد "هخرج بكرة من المستشفى بإذن الله وأشكر أشرف زكي ومنير مكرم على زيارتهما لي اليوم، سعيد جدا بزيارتهما لي وأشكرهما على الاهتمام.

واختتم أبو الحمد: “أشكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم وأشكر وزارة الصحة وأشكر الجمهور شكرا لمحبتكم”.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل شهادة معاملة أطفال.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.