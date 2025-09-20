محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد

أعلن الهولندي أرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة إيفرتون، التي ستقام اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء التشكيل متضمنًا تواجد الدولي المصري محمد صلاح في الهجوم إلى جانب جاكبو وهوجو إيكتيكي.

التشكيل كاملاً:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كيركيز، فان دايك، كوناتي، برادلي

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافنبيرخ

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، جاكبو.

ويدخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من 4 انتصارات متتالية.

بينما يقدم إيفرتون انطلاقة جيدة نسبيًا، بعدما حصد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.