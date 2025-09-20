صلاح يصنع في فوز ليفربول على إيفرتون بثنائية ويواصل صدارة البريميرليج

حقق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا صعبًا على جاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح الهولندي ريان جرافينبيرخ التسجيل في الدقيقة العاشرة، مستغلًا تمريرة رائعة من محمد صلاح، ليؤكد نجمنا المصري تأثيره الكبير في صناعة الأهداف هذا الموسم.

وأضاف هوجو إيكتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29، بعد تمريرة مميزة من جرافينبيرخ، ليمنح ليفربول الأفضلية الواضحة في المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل إدريسا جانا جاي نجم خط وسط إيفرتون هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 58.

وعزز ليفربول صدارته لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.