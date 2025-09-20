قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صلاح يصنع في فوز ليفربول على إيفرتون بثنائية ويواصل صدارة البريميرليج

إسراء أشرف

حقق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا صعبًا على جاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح الهولندي ريان جرافينبيرخ التسجيل في الدقيقة العاشرة، مستغلًا تمريرة رائعة من محمد صلاح، ليؤكد نجمنا المصري تأثيره الكبير في صناعة الأهداف هذا الموسم.

وأضاف هوجو إيكتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29، بعد تمريرة مميزة من جرافينبيرخ، ليمنح ليفربول الأفضلية الواضحة في المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل إدريسا جانا جاي نجم خط وسط إيفرتون هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 58.

وعزز ليفربول صدارته لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

نتنياهو

وزير فلسطيني سابق: هدف نتنياهو تكوين إسرائيل الكبرى بطابع يهودي أحادي

غزة

باحث سعودي: غياب الردع الدولي وراء استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين

أرشيفية

توك شو| استقرار الطقس وأسعار الذهب والعملات...والسيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس سنغافورة

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

