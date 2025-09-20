بدء الدراسة في جامعتي الإسكندرية والمنصورة .. وانتهاء الاستعدادت بجامعة كفر الشيخ

انطلقت الدراسة ، اليوم السبت، بالعام الجامعي الجديد 2025/2026 في جامعتي الإسكندرية والمنصورة ، فيما أنهت جامعة كفر الشيخ استعداتها لاستقبال الطلاب .

وفي محافظة الإسكندرية، تفقد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026.. حيث تفقد كليات المجمع الطبي، ومجمع العلوم الإنسانية، ومركز طه حسين لذوي الهمم وكليتي الزراعة والعلوم.

وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية الانضباط من اليوم الأول، والالتزام بالقيم الجامعية والأخلاق العامة، وحضور المحاضرات بانتظام.

كما تفقد القاعات والمدرجات والمعامل، واطمأن على جاهزية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان انتظام العملية التعليمية.

وشدد رئيس الجامعة على أن العلم هو الركيزة الأساسية لبناء الأمم وتعزيز مكانتها وهيبتها، موجهاً عمداء الكليات بضرورة تنظيم برامج تعريفية للطلاب الجدد لدمجهم في الحياة الجامعية، وتعريفهم بالبرامج الدراسية والدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها الجامعة مع كبرى الجامعات العالمية بما يضمن تخريج كوادر منافسة على المستوى الدولي، كما استمع إلى شرح من العمداء حول خطط الكليات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

كما شهدت الجولة قيام رئيس الجامعة بأداء مراسم رفع وتحية العلم بمشاركة طلاب ذوي الهمم من فريق القادة الاجتماعيين، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، في مشهد جسّد معاني الانتماء والمشاركة الفاعلة.

وزار رئيس الجامعة مركز طه حسين لخدمة الطلاب من ذوي الهمم، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كامل الدعم لهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، وإعداد وتأهيل كوادر منهم قادرة على المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل.

وفي محافظة الدقهلية، وجه رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 هنأهم ببداية العام الدراسي الجديد .. لافتا إلى أن الجامعة حملت على عاتقها منذ تأسيسها رسالة العلم والمعرفة، وأسهمت عبر مسيرتها الممتدة في إعداد أجيال متعاقبة من العلماء والخريجين الذين كان لهم دور بارز في خدمة الوطن ونهضته.

كما أعرب الدكتور شريف خاطر عن ترحيبه بالطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية، في وطنهم الثاني مصر، وفي رحاب جامعة المنصورة التي تحتضنهم بيتًا وأسرة، وتعمل على تهيئة جميع مقومات النجاح لهم أكاديميًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وأوضح أن جامعة المنصورة تستقبل هذا العام وهي بكامل الاستعداد لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة، تتيح لطلابها فرصًا واسعة للتميز الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية.

كما تحرص الجامعة على إتاحة كافة السبل لدمج طلابها من ذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في جميع الأنشطة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأنهم جزء أصيل من نسيجها الجامعي.

وفي محافظة كفر الشيخ، أكد القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، انتهاء جامعة كفر الشيخ الحكومية والأهلية من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2025 / 2026 حيث تستقبل الجامعة الطلاب بمختلف كلياتها وفقاً للخريطة الزمنية التى أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وقال الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل يجرى على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامي بداية من الأسبوع الحالي، مؤكداً أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أنه سيتم توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية مع بدء العام الدراسي، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بجاهزية المستشفى الجامعي ومستشفى الطلبة لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى.