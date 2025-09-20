ضابط سابقة بالجيش الأمريكي: شاهدت اجتماع مجلس الأمن وشعرت بالخزي الشديد من بلدي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي قالت في تصريحات خاصة للقناة، إنها شاهدت اجتماع مجلس الأمن وشعرت بالخزي الشديد من بلدها.

التهديدات بالموت

وأوضحت الضابطة السابقة أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، وواجهت الكثير من التهديدات بالموت بسبب رفضها لسياسات إسرائيل المتطرفة.

وتابعت: "نريد في الولايات المتحدة تغييرا لسيطرة إسرائيل على بلدنا".

معاناة النزوح القسري

وعلى صعيد متصل؛ قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن معاناة النزوح القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة على مدار العامين الأخيرين من العدوان الإسرائيلي، لكنها هذه المرة أشد قسوة وأثقل وطأة على المواطنين.

دفع الأهالي للنزوح قسراً

وأوضح أن الانتقال من مدينة غزة إلى وسط وجنوب القطاع تحوّل إلى رحلة معقدة ومكلفة، خاصة في ظل القصف العنيف الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال العربات المتفجرة وقذائف الدبابات والصواريخ الجوية لدفع الأهالي للنزوح قسراً عن مناطقهم.