وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في كل المحافل الدولية.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان - في تصريحات لوكالة أنباء السعودية (واس) - إلى سعي المملكة الدائم لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، مؤكدًا أنها ستبذل كافة جهودها لتحقيق حلٍّ عادل يبدأ بتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ويؤدي لإحلال سلام إقليمي شامل ومستدام.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تشارك هذا العام في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حاملة رسالة السلم والعدل، منوها بحرص المملكة على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي المتعدد الأطراف في جميع المجالات.

