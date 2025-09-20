وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الصراع إلى ما يتجاوز كل حدود المنطق والإنسانية، مشيرا إلى أنه يتعارض مع مصلحة إسرائيل بنهاية المطاف.

وأشار وزير الداخلية الإيطالي– في تصريحات لصحيفة لاستامبا الإيطالية اليوم– إلى الأزمة العميقة التى تواجهها الهيئات الدولية، مؤكدا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتجنب تصعيد عسكري من شأنه أن يفاقم أزمة إنسانية كارثية أصلا.

ولفت إلى دور الحكومة الإيطالية بتخصيص الاعتمادات المالية لمبادرات إنسانية مثل "الغذاء لغزة" أو استضافة أكثر من ألف فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية، مشيرا إلى أنه من غير المجدي البحث عن أي ذريعة لإلقاء اللوم المزعوم على الحكومة.