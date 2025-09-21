ضياء السيد: نحتاج مدربًا قادرًا على إدارة نجوم الأهلي قبل أي تعاقدات جديدة

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن الجمعية العمومية للقلعة الحمراء حريصة دائمًا على دعم ومساندة النادي، ويكون هناك حضور كبير عندما يكون النادي في حاجة إلى وجودهم، مشيرًا إلى أن الأعضاء دائمًا لديهم حرص على أن يكون القرار صادرًا من داخل الإدارة، وأن محمود الخطيب حظي باستقبال كبير.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: بالنسبة لسيد عبدالحفيظ، فالمؤشر الوحيد بالنسبة له أنه سيكون هناك دور له في المرحلة المقبلة، ولم يتم الإعلان الرسمي عن الموقف النهائي بشأنه، سواء سيخوض الانتخابات أم لا.

وأضاف: مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا كان الأهم فيها تحقيق الفوز، ورؤية إصرار اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، وقد تحسنت الأمور بشكل كبير، لكن هناك بعض الأمور التي لا تزال تحتاج إلى إصلاح.

وواصل: الفوز أعاد جزءًا من الثقة إلى لاعبي الأهلي من أجل العودة إلى الحالة الطبيعية، وبعدها ستتطور الجوانب الفنية بكل تأكيد، لكن الفوز على سيراميكا كان له إيجابيات عديدة، وهو انتصار في غاية الأهمية للاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي.

وأكمل: الطبيعي أن الفرق الكبيرة تتعاقد مع نجوم سوبر، وتدعم قائمة الفريق بشكل جيد، طالما أن النادي لديه القدرة المالية، ولكن بشرط اختيار الشخصية القيادية التي تستطيع إدارة هؤلاء النجوم. الأهلي لم يتعاقد مع المدرب الجيد القادر على إدارة النجوم.

وزاد: تسريب الرواتب أمر غير جيد، ونشر العقود في مصر، خصوصًا تلك التي انتشرت من داخل الزمالك مؤخرًا، كان أمرًا خاطئًا.