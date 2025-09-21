وزير التعليم يوجه بشرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة وسلسة في المدارس

زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه المحافظ إلى مدرسة بن خلدون الابتدائية المشتركة، والتي تضم نحو ١٠٩٠ طالبًا وطالبة، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال وعددًا من فصول الصف الأول الابتدائي، واطمأن على انتظام العملية التعليمية وتسليم الكتب للطلاب في اليوم الأول للدراسة.

شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة وسلسة

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المعلمين بضرورة شرح المناهج الجديدة بصورة مبسطة وسلسة، بما يضمن استيعاب التلاميذ للمفاهيم الأساسية وتحقيق أفضل مستويات التحصيل العلمي.

وعقب ذلك، زار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية، حيث تابع قاعات رياض الأطفال وفصول الصف الأول الابتدائي، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب منذ المراحل الدراسية الأولى.

تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصفوف الأولى

وخلال الجولة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصفوف الأولى بوصفها الأساس في تكوين شخصيتهم التعليمية، وتفعيل الأنشطة الصفية واللا صفية التي تنمي روح الإبداع والانتماء لدى الطلاب.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمتابعة الدقيقة من مديري المدارس والموجهين للتأكد من انتظام الدراسة وتطبيق المناهج الحديثة على الوجه الأمثل.



كما أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره لجهود المعلمين والإدارات المدرسية في التجهيز والاستعداد الجيد لانطلاقة العام الدراسي.

ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن محمد محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب والمعلمين انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم باعتباره قاطرة التنمية وبوابة بناء الإنسان.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة، من خلال استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وتوفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية اللازمة، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.