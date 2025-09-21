العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد

شهدت المعاهد الأزهرية بمنطقة الغربية اليوم انطلاق العام الدراسي بمشاركة طلاب وطالبات بالزي العمائم والحجاب في أجواء يملؤها النشاط والتفاؤل وحفاوة الاستقبال بعودة الطلاب إلى رحاب العلم والمعرفة.

توجيهات محافظ الغربية

وحرص فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، على التواجد منذ الساعات الأولى لانطلاق الدراسة، ومشاركة الطلاب طابور الصباح؛ حيث تابع أداء تحية العلم، مؤكدًا أهميتها في غرس قيم الانتماء والولاء الوطني.

جولات ميدانية

كما قام فضيلته بجولة ميدانية شملت معهد الحسين الابتدائي بالعلو، ومعهد صفط تراب الابتدائي بالمحلة الكبرى، ومعهد محلة روح الابتدائي بطنطا، حيث تابع انتظام الحضور وتأكد من جاهزية الفصول لاستقبال الطلاب.

توعية الطلاب والطالبات

وخلال متابعته، شدّد على أهمية أن يكون اليوم الأول منطلقًا للجد والاجتهاد، داعيًا الطلاب إلى استثمار عامهم الدراسي في التحصيل والتميز، ومؤكدًا أن العلم هو زاد المستقبل، والالتزام هو طريق النجاح، والجد والاجتهاد هما سر التميز. كما وجّه المعلمين إلى بث روح الأمل والتحفيز في نفوس الطلاب، ليكون العام الجديد بداية مشرقة نحو تحقيق الإنجازات.