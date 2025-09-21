حملة في شلاتين لضبط السرفيس وتوفير مواصلات آمنة للطلاب مع بدء الدراسة

أطلقت مدينة شلاتين، صباح اليوم الأحد، حملة ميدانية لمتابعة انتظام عمل سيارات السرفيس داخل المدينة وضمان توفير وسائل مواصلات آمنة للطلاب والمواطنين، وذلك بتكليف من العميد محمد البنا، رئيس المدينة، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقاد سكرتير المدينة، حربي محمود، لجنة خاصة ضمّت ممثلين من إدارة المواقف والمرور، حيث بدأت أعمالها منذ الصباح للتأكد من التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة داخل المواقف، مع توقيع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الخدمات المقدمة للأهالي بمدينة شلاتين، خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة لنقل الطلاب، إضافة إلى دعم انسيابية حركة المواصلات اليومية للمواطنين.