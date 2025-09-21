انطلاق فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" بالأقصر لنشر الفكر الوسطي المستنير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شمس يونس

انطلقت اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر،  والتي تنظمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالتعاون مع اتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة.

 شهد الفعالية فضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وجامعة الأقصر، والقيادات التنفيذية والدعوية، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الوزارة في نشر الوعي الديني الصحيح، وإبراز سماحة الإسلام ووسطيته، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، ويخدم مسيرة التنمية والاستقرار في وطننا العزيز. وأضاف أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع من خلال برامج توعوية وأنشطة دعوية تنفذ في المساجد والمدارس ومراكز الشباب، بما يعزز قيم الاعتدال والتعايش ويحافظ على وحدة المجتمع واستقراره.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في ترسيخ الفكر الوسطي ومواجهة التطرف. ودعا عماره جميع فئات المجتمع للتفاعل مع المبادرة التي انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة وتمت متابعتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مثمنًا أهميتها في هذا التوقيت لبناء الجمهورية الجديدة.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة التمسك بالقيم المصرية الأصيلة، مثل حب الغير واحترام الجار ومراعاة مشاعر الآخرين، داعيًا إلى حسن معاملة السائح باعتبارها رسالة حضارية تعكس صورة مصر أمام العالم. وأشاد عماره بشباب الجامعات وطلاب المدارس ورواد مراكز الشباب المشاركين في الفعالية، واصفًا إياهم بأنهم أمل الأمة ومستقبلها.

الأقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

