بروتوكول تعاون لتمويل المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

قامت جمعية الأورمان بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع بنك الكويت الوطنى – مصر يقوم من خلاله البنك بدعم علاج مرضى السرطان بالصعيد من خلال إنشاء المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان بالاقصر.

وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك في دعم المجتمع المدني والتوجه العام لدعم القطاع الصحي بصعيد مصر.

حضر حفل التوقيع من جانب جمعية الأورمان أحمد الجندي – رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب البنك وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب للبنك .

وقد أعرب محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى- مصر فى دعم مسيرة المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع أبناء الصعيد لتخفيف الأعباء عنهم والوصول إلى الهدف المنشود “صعيد بلا سرطان.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية تتبناها جمعية الأورمان تستهدف تعظيم الاستفاده من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الإقتصادية الرائدة لصالح الأسر الأولي بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجاً.



وأوضح أن هذا البروتوكول يعد استكمالًا للتعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين البنك والجمعية حيث أثمر التعاون عن انشاء 3 محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان واستكمالا لجهودهم ودعمهم لمستشفيات شفاء الأورمان سيتم انشاء المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.



وأضاف أن الفترة الأخيرة حصلت مستشفي شفاء الأورمان على جوائز دولية في مجال المستشفيات الخضراء المستدامة، حيث أعلنت الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH) عن نشر دراسة حالة دولية جديدة توثق مشروع التحول للطاقة الشمسية في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بعنوان: "الارتقاء بالرعاية من خلال الطاقة النظيفة: مسار نحو الاستدامة البيئية والمالية".وسلطت الدراسة الضوء على مشروع تركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية بالمستشفى على أربع مراحل منذ ديسمبر 2022، بإجمالي قدرة إنتاجية مركبة بلغت 910 ك.و حتى الآن، كما حققت نجاحات دولية سابقة، منها نشر دراسة مماثلة عام 2023، والاستشهاد بتجربة المستشفى في تقارير ومؤتمرات عالمية مثل Deloitte وCOP29 وWIPO، فضلًا عن حصولها على جائزة القيادة المناخية – المستوى الذهبي لعامي 2023 و2024، واعتماده كأول مستشفى خضراء في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عام 2022.

وبهذه المناسبة قال ياسر الطيب أن قيام البنك بتوقيع هذه الإتفاقية يأتى انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على الإضطلاع بدوره الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه دعمه ومساهماته لصالح العديد من الجهات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى تنمية المجتمعات، وأن جمعية الأورمان لنموذج واضح لتلك الجهات الجديرة بالثقة والتى تحسن استغلال وتوجيه المساهمات التى تقدم إليها فى مصارفها الصحيحة.

وأضاف الطيب أن مبادرة بنك الكويت الوطني – مصر لإنشاء محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان ليست مجرد دعم مالى تقليدي فى إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وإنما هى فى المقام الأول مبادرة لدعم لمساعي الدولة وجهودها نحو خلق نظام بيئي مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة كأحد أهم مصادر الطاقة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للطاقة 2040.