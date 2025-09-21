قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بروتوكول تعاون لتمويل المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

بروتوكول تعاون لتمويل المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر
بروتوكول تعاون لتمويل المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر
شمس يونس

قامت جمعية الأورمان بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع بنك الكويت الوطنى – مصر يقوم من خلاله البنك بدعم علاج مرضى السرطان بالصعيد من خلال إنشاء المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان بالاقصر.

 وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك في دعم المجتمع المدني والتوجه العام لدعم القطاع الصحي بصعيد مصر.

حضر حفل التوقيع من جانب جمعية الأورمان  أحمد الجندي – رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب البنك  وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب للبنك .

وقد أعرب  محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى- مصر فى دعم مسيرة المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع أبناء الصعيد لتخفيف الأعباء عنهم والوصول إلى الهدف المنشود “صعيد بلا سرطان.

  يأتى ذلك ضمن استراتيجية تتبناها جمعية الأورمان تستهدف تعظيم الاستفاده من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الإقتصادية الرائدة لصالح الأسر الأولي بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجاً.
 

وأوضح أن هذا البروتوكول يعد استكمالًا للتعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين البنك والجمعية حيث أثمر التعاون عن انشاء 3 محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء لمستشفيات شفاء الأورمان واستكمالا لجهودهم ودعمهم لمستشفيات شفاء الأورمان سيتم انشاء المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.


وأضاف أن الفترة الأخيرة حصلت مستشفي شفاء الأورمان على جوائز دولية في مجال المستشفيات الخضراء المستدامة، حيث أعلنت الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH) عن نشر دراسة حالة دولية جديدة توثق مشروع التحول للطاقة الشمسية في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بعنوان: "الارتقاء بالرعاية من خلال الطاقة النظيفة: مسار نحو الاستدامة البيئية والمالية".وسلطت الدراسة الضوء على مشروع تركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية بالمستشفى على أربع مراحل منذ ديسمبر 2022، بإجمالي قدرة إنتاجية مركبة بلغت 910 ك.و حتى الآن، كما حققت نجاحات دولية سابقة، منها نشر دراسة مماثلة عام 2023، والاستشهاد بتجربة المستشفى في تقارير ومؤتمرات عالمية مثل Deloitte وCOP29 وWIPO، فضلًا عن حصولها على جائزة القيادة المناخية – المستوى الذهبي لعامي 2023 و2024، واعتماده كأول مستشفى خضراء في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عام 2022.

وبهذه المناسبة قال  ياسر الطيب أن قيام البنك بتوقيع هذه الإتفاقية يأتى انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على الإضطلاع بدوره الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه دعمه ومساهماته لصالح العديد من الجهات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى تنمية المجتمعات، وأن جمعية الأورمان لنموذج واضح لتلك الجهات الجديرة بالثقة والتى تحسن استغلال وتوجيه المساهمات التى تقدم إليها فى مصارفها الصحيحة.

وأضاف الطيب أن مبادرة بنك الكويت الوطني – مصر لإنشاء محطة الطاقة الشمسية لمستشفيات شفاء الأورمان ليست مجرد دعم مالى تقليدي فى إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وإنما هى فى المقام الأول مبادرة لدعم لمساعي الدولة وجهودها نحو خلق نظام بيئي مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة كأحد أهم مصادر الطاقة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر للطاقة 2040.

الأقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

الصحة تطلق خطتها السنوية لتطوير الصحة المدرسية بالتعاون مع التعليم والأزهر

صورة أرشيفية

النسب أنخفضت.. مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف عن سائقي أتوبيسات المدارس

صورة أرشيفية

مني يحيي: مكتب براءة الإختراع بجهاز الملكية الفكرية حاصل على الأيزو

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد