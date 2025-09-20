تضامن الأقصر تُوزع 250 حقيبة مدرسية و13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات

أعلن وكيل وزارة التضامن بالأقصر الدكتور محمد محمود جمعة، اليوم /السبت/ توزيع 250 حقيبة مدرسية و13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات، خلال فعاليات حفل نظمته مؤسسة خيرية، بمناسبة "العودة إلى المدارس"، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة.



وخلال فعاليات الحفل، تم توزيع 100 حقيبة مدرسية وأحذية مدرسية، و150 قطعة ملابس من إنتاج مشغل المؤسسة، و200 علبة من حلوى المولد النبوي، كما تم خلال الحفل توزيع عدد 13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات، في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التضامن، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل الأهلي في مجال المساعدات والدعم الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتمكين المرأة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

