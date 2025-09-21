عصب المنظومة الصحية.. الأقصر تكرم مجموعة من كوادر التمريض

في أجواء يسودها التقدير والاعتزاز، استقبل الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بالهيئة حيث تم تكريم مجموعة من الكوادر التمريضية المتميزة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بدعم وتمكين التمريض كأحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية، واعترافًا بالدور الحيوي الذي يقوم به في رعاية المرضى وضمان جودة الخدمة المقدمة داخل المستشفيات ووحدات الرعاية.

وخلال الفعالية، قام الدكتور محمد شعبان بتقديم دروع تقديرية إلى الدكتورة كوثر محمود، وإلى فريقها برئاسة الهيئة: د شيرين سعد المشرف على تطوير الخدمات التمريضية و د نانسي علاء الدين المشرف على التعليم الفنى بالهيئة بالإضافة إلى الميس سهير الصادق، مسئولة التمريض بفرع الهيئة بالأقصر، وذلك اعترافًا بالتقدير للجهود المتميزة التي يقوم بها الطاقم التمريضي، الذي يُعد الدعامة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن التمريض المصري أثبت كفاءة كبيرة، وكان دائمًا في الصفوف الأمامية لتقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة والإنسانية، مشددة على أن التمريض يمثل قيمة مضافة حقيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد شعبان بجهود فرق التمريض بالأقصر، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع ما كان ليتم لولا إخلاصهم وتفانيهم في العمل، مؤكدًا أن التكريم اليوم هو رسالة شكر وعرفان من الهيئة لهم، وحافز لمزيد من العطاء.

التكريم شمل نخبة من الكوادر التمريضية التي قدمت أداءً متميزًا في خدمة المنتفعين، بما يعكس صورة مشرفة للتمريض المصري ودوره الفعّال في نجاح المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر