أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة
في أول يوم دراسة| وزير التعليم يتحدث مع الطلاب والاهالي بالقليوبية عن مزايا البكالوريا
جولة ميدانية لوزير التعليم تكشف متطلبات الطلاب وأولياء الأمور بالقليوبية
خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية
استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
عصب المنظومة الصحية.. الأقصر تكرم مجموعة من كوادر التمريض

شمس يونس

في أجواء يسودها التقدير والاعتزاز، استقبل الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بالهيئة حيث تم تكريم مجموعة من الكوادر التمريضية المتميزة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بدعم وتمكين التمريض كأحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية، واعترافًا بالدور الحيوي الذي يقوم به في رعاية المرضى وضمان جودة الخدمة المقدمة داخل المستشفيات ووحدات الرعاية.

وخلال الفعالية، قام الدكتور محمد شعبان بتقديم دروع تقديرية إلى الدكتورة كوثر محمود، وإلى فريقها برئاسة الهيئة: د شيرين سعد المشرف على تطوير الخدمات التمريضية و د نانسي علاء الدين المشرف على التعليم الفنى بالهيئة بالإضافة إلى الميس سهير الصادق، مسئولة التمريض بفرع الهيئة بالأقصر، وذلك اعترافًا بالتقدير للجهود المتميزة التي يقوم بها الطاقم التمريضي، الذي يُعد الدعامة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن التمريض المصري أثبت كفاءة كبيرة، وكان دائمًا في الصفوف الأمامية لتقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة والإنسانية، مشددة على أن التمريض يمثل قيمة مضافة حقيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد شعبان بجهود فرق التمريض بالأقصر، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع ما كان ليتم لولا إخلاصهم وتفانيهم في العمل، مؤكدًا أن التكريم اليوم هو رسالة شكر وعرفان من الهيئة لهم، وحافز لمزيد من العطاء.

التكريم شمل نخبة من الكوادر التمريضية التي قدمت أداءً متميزًا في خدمة المنتفعين، بما يعكس صورة مشرفة للتمريض المصري ودوره الفعّال في نجاح المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر

الأقصر اخبار الاقصر الرعاية الصحية بالأقصر

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني

