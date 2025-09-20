قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
محافظ الأقصر يشارك فى حفل توزيع 1000 شنطة مدرسية ضمن مبادرة "راجعين بالفرحة"

شمس يونس

تحت رعاية وحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، نظمت مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة بالتعاون مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، مبادرة "راجعين بالفرحة" لتوزيع 1000 شنطة مدرسية على الطلاب.

جاء ذلك بحضور اللواء د. هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومصطفى حرز الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الخير، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، ونجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الخير بالأقصر فى كلمته أن المحافظة لا تدخر أى جهد فى المساهمة بكل ما يسعد الأطفال من خلال العديد من الفاعليات والمساهمة فى رسم البسمة اليوم فى هذا الحفل فى توزيع الحقائب المدرسية لأطفال الأقصر، كما أنه تم إرسال العديد من الشنط  المدرسية لأطفال أسنا.

وخلال الحفل أكد محافظ في كلمته سعادته بأبنائه الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، وموجهًا الشكر لمؤسسة بنك الخير للتنمية والجمعيات الأهلية المشاركة، إلى جانب وحدتي السكان وحماية الطفل ، كما دعا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المجتمع وأهالي المحافظة.

