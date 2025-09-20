محافظ الأقصر يشارك فى حفل توزيع 1000 شنطة مدرسية ضمن مبادرة "راجعين بالفرحة"

تحت رعاية وحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، نظمت مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة بالتعاون مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، مبادرة "راجعين بالفرحة" لتوزيع 1000 شنطة مدرسية على الطلاب.

جاء ذلك بحضور اللواء د. هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومصطفى حرز الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الخير، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، ونجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الخير بالأقصر فى كلمته أن المحافظة لا تدخر أى جهد فى المساهمة بكل ما يسعد الأطفال من خلال العديد من الفاعليات والمساهمة فى رسم البسمة اليوم فى هذا الحفل فى توزيع الحقائب المدرسية لأطفال الأقصر، كما أنه تم إرسال العديد من الشنط المدرسية لأطفال أسنا.

وخلال الحفل أكد محافظ في كلمته سعادته بأبنائه الطلاب، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا، وموجهًا الشكر لمؤسسة بنك الخير للتنمية والجمعيات الأهلية المشاركة، إلى جانب وحدتي السكان وحماية الطفل ، كما دعا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المجتمع وأهالي المحافظة.