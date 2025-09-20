أثار الأقصر: وملك إسبانيا تحدث بتلقائية مع العاملين في المعابد

علق عبد الغفار وجدي مدير عام أثار الأقصر، على زيارة ملك إسبانيا إلى مصر وجولة ملك إسبانيا في الاهرامات والأقصر .



وقال عبد الغفار وجدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ملك إسبانيا أتصور مع العمال وسلم عليهم، و تحدث بتلقائية مع العاملين في الحفائر والمعابد الأثرية ".

وأكمل عبد الغفار وجدي :" مصر دولة أمنة ومستقرة والسياحة بها أمنة، وملك إسبانيا كان منبهر بكل شيء وكان مستمتع بكل لحظة له في الأقصر وكان بيسأل عن الأوان المتواجدة في المعابد وأنواع الأحجار ".

