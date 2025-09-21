قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
التخطيط: توفير أكثر من 16 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص وطرح السردية الاقتصادية للحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر تفتتح مدرستين جديدتين في قنا والأقصر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
محمد يحيي

تحرص المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، على التوسّع في دعم مجاليّ التعليم والصحة كركيزتين أساسيتين لـ التنمية المستدامة في مصر، ومع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأعلنت المؤسسة عن افتتاح مدرستين جديدتين بمحافظتي قنا والأقصر، بعد الانتهاء من أعمال تجديدهما وتطويريهما ورفع الكفاءة بهما، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «صنّاع الخير للتنمية»، وتحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

وفي محافظة قنا؛ تم افتتاح مدرسة «نجع الرماش» بعد تطويرها وإعادة تأهيلها بشكل متكامل، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا. 

بينما شهدت محافظة الأقصر افتتاح مدرسة «أمل طه حسين» للصم وضعاف السمع، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، في خطوة مهمة نحو تمكين الأطفال من ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع من خلال التعليم المتخصص.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور قيادات تنفيذية وشعبية من المحافظتين، إلى جانب مشاركة من عدد من قيادات « المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر »؛ في مقدمتهم  سامح خليل، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، و مروة مراد، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور محمد جاسر عضو مجلس أمناء المؤسسة، و نهال رزق، أمين سر المؤسسة.

كما حضر الافتتاح أيضًا الدكتور/ خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنّاع الخير للتنمية، و هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير للتنمية.

وفي هذا السياق، صرحت مروة مراد، المدير التنفيذي لـ« المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر»: «تأتي هذه المبادرة استمرارًا لرؤية المؤسسة في دعم قطاعيّ التعليم والصحة، باعتبارهما الأساس في بناء الإنسان»، مؤكدةً أن المؤسسة ستواصل تبنّي وإطلاق المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما أكد الدكتور/ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنّاع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن التعاون مع « المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر» يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين العمل الأهلي والقطاع المصرفي لتحقيق تنمية شاملة، لافتا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في مستقبل مصر.

وأشار الأستاذ هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير وعضو التحالف الوطني، إلى أن افتتاح المدرستين يأتي استكمالًا لجهود التحالف الوطني في دعم التنمية المستدامة، خاصةً في ملف التعليم، مؤكدًا أن الشراكة مع « المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر» تفتح المجال لمزيد من المبادرات النوعية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.
 

مصرف أبو ظبي الإسلامي التنمية المستدامة صنّاع الخير للتنمية التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

الفنان عيد أبو الحمد

عيد أبو الحمد يكشف لأول مرة عن شخصيته في مسلسل «بنج كلي».. فيديو

الناقد السينمائي سامي حلمي

ماستر كلاس بعنوان صناع الفيلم القصير في الإسكندرية بين التحديات والفرص

محمد منير - إلهام شاهين

كلنا بنحبك يا كينج.. إلهام شاهين تستجم مع محمد منير

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد