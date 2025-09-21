المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر تفتتح مدرستين جديدتين في قنا والأقصر

تحرص المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، على التوسّع في دعم مجاليّ التعليم والصحة كركيزتين أساسيتين لـ التنمية المستدامة في مصر، ومع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأعلنت المؤسسة عن افتتاح مدرستين جديدتين بمحافظتي قنا والأقصر، بعد الانتهاء من أعمال تجديدهما وتطويريهما ورفع الكفاءة بهما، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «صنّاع الخير للتنمية»، وتحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».

وفي محافظة قنا؛ تم افتتاح مدرسة «نجع الرماش» بعد تطويرها وإعادة تأهيلها بشكل متكامل، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

بينما شهدت محافظة الأقصر افتتاح مدرسة «أمل طه حسين» للصم وضعاف السمع، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، في خطوة مهمة نحو تمكين الأطفال من ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع من خلال التعليم المتخصص.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور قيادات تنفيذية وشعبية من المحافظتين، إلى جانب مشاركة من عدد من قيادات « المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر »؛ في مقدمتهم سامح خليل، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، و مروة مراد، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور محمد جاسر عضو مجلس أمناء المؤسسة، و نهال رزق، أمين سر المؤسسة.

كما حضر الافتتاح أيضًا الدكتور/ خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنّاع الخير للتنمية، و هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير للتنمية.

وفي هذا السياق، صرحت مروة مراد، المدير التنفيذي لـ« المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر»: «تأتي هذه المبادرة استمرارًا لرؤية المؤسسة في دعم قطاعيّ التعليم والصحة، باعتبارهما الأساس في بناء الإنسان»، مؤكدةً أن المؤسسة ستواصل تبنّي وإطلاق المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما أكد الدكتور/ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صنّاع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن التعاون مع « المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر» يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين العمل الأهلي والقطاع المصرفي لتحقيق تنمية شاملة، لافتا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في مستقبل مصر.

وأشار الأستاذ هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صنّاع الخير وعضو التحالف الوطني، إلى أن افتتاح المدرستين يأتي استكمالًا لجهود التحالف الوطني في دعم التنمية المستدامة، خاصةً في ملف التعليم، مؤكدًا أن الشراكة مع « المؤسسة الخيرية لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر» تفتح المجال لمزيد من المبادرات النوعية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

