فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X
السيطرة على حريق نشب داخل ورشة موتوسيكلات بمنطقة فيصل
الكرداني يحقق أول برونزية أفريقية وعربية مع أهلي طرابلس في مونديال السلة
جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من شمال غزة باتجاه أسدود
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
وكيل تموين الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد ويشدد على جودة الخبز البلدي

شمس يونس

قام المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية داخل مطحن الاتحاد بالأقصر حيث كان في استقباله مسؤولو المطحن والمهندس مدير الموقع.

رافقه خلال الجولة المهندس حسين محمد مدير إدارة صيانة الحبوب بالمديرية إذ تفقدا خطوط الإنتاج وأماكن التخزين لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة المنتجات سواء الدقيق أو النخالة.

وأكد الصافي أن القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 انعكس بشكل إيجابي على إنتاج الدقيق المدعم وفق المواصفات المقررة من خلال الالتزام ببرنامج الطحن مما يضمن توفير منتج نهائي يحقق رضا المواطنين سواء للمخابز البلدية أو المستودعات الأهلية.

كما شدد وكيل الوزارة خلال متابعته لعدد من المخابز البلدية على ضرورة الالتزام بجودة ومواصفات الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين موجها الأهالي بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز أو المحال التموينية حتى لا يتم استغلالها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

نقلة جديدة من التأمينات.. الاستعلام عن المعاش يكشف الزيادة المخفية

الهلال الأحمر المصري يُطلق القافلة الـ 41 حاملة 2500 طن مساعدات إلى غزة

التضامن الاجتماعي تشارك في ملتقى "العائلة والصحة" لدعم أبطال الأولمبياد الخاص المصري

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

طريقة عمل عيش العدس بدلا من الفينو في اللانش بوكس

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

