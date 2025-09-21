وكيل تموين الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد ويشدد على جودة الخبز البلدي

قام المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد بجولة تفقدية داخل مطحن الاتحاد بالأقصر حيث كان في استقباله مسؤولو المطحن والمهندس مدير الموقع.

رافقه خلال الجولة المهندس حسين محمد مدير إدارة صيانة الحبوب بالمديرية إذ تفقدا خطوط الإنتاج وأماكن التخزين لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة المنتجات سواء الدقيق أو النخالة.

وأكد الصافي أن القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 انعكس بشكل إيجابي على إنتاج الدقيق المدعم وفق المواصفات المقررة من خلال الالتزام ببرنامج الطحن مما يضمن توفير منتج نهائي يحقق رضا المواطنين سواء للمخابز البلدية أو المستودعات الأهلية.

كما شدد وكيل الوزارة خلال متابعته لعدد من المخابز البلدية على ضرورة الالتزام بجودة ومواصفات الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين موجها الأهالي بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز أو المحال التموينية حتى لا يتم استغلالها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.