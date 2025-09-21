قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل تعليم الأقصر يشهد طابور الصباح في ثاني أيام الدراسة ويتفقد المدارس

في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.. وكيل تعليم الأقصر يشهد طابور الصباح بـ"الأقصر الثانوية بنات" ويتفقد عدداً من المدارس الأخرى
في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.. وكيل تعليم الأقصر يشهد طابور الصباح بـ"الأقصر الثانوية بنات" ويتفقد عدداً من المدارس الأخرى

 شهد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر صباح اليوم طابور الصباح بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وخلال كلمته بطابور الصباح، تحدث جارح عن مميزات نظام البكالوريا المصرية، وما يقدمه من تسهيلات لطلاب المرحلة الثانوية، بما يضمن لهم مستقبلاً مشرقاً وفرصاً تعليمية متميزة.

كما تضمنت جولة وكيل الوزارة تفقد عدد من المدارس الأخرى، من بينها مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، حيث حرص على زيارة عدد من الفصول، وتحدث إلى الطالبات بحديث أبوي للاطمئنان على استعدادهن الكامل لبداية العام الدراسي.

وأكد الدكتور جارح خلال جولته على ضرورة تسليم الكتب الدراسية للطالبات منذ اليوم الأول للدراسة دون أي شروط أو قيود، مشدداً على جاهزية الفصول وتوافر الأجواء الملائمة لانطلاق العملية التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جولاته ومتابعاته الميدانية ستتواصل بشكل يومي في مختلف إدارات المحافظة التعليمية، مؤكداً حرصه على متابعة كل التفاصيل عن قرب لضمان انتظام العام الدراسي دون معوقات.

الأقصر اخبار الاقصر تعليم الأقصر

