التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الصحة تطلق خطتها السنوية لتطوير الصحة المدرسية بالتعاون مع التعليم والأزهر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف خطتها السنوية لتعديل الصحة المدرسية.

وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية: “لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا، ويجب إنهاء الإحتلال الإسرائيلي”.

الخريف يطرق الأبواب.. أجواء معتدلة نهارًا وتحذيرات من شبورة مائية صباحًا

مع اقتراب بداية فصل الخريف رسميًا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسّن في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة

أعلنت وكالة رويترز، أن أردوغان يقول إنه سيركز في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.

البحوث الفلكية: الكسوف والخسوف يؤكدان دقة الحسابات الهجرية

قال الدكتور محمد الصادق الباحث في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر مرتبطتان بدورة القمر.

عيار 21 يسجل 4960 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد .

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال مراسلها: تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ 41 المتجهة من مصر إلى غزة