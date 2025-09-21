الصحة تطلق خطتها السنوية لتطوير الصحة المدرسية بالتعاون مع التعليم والأزهر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف خطتها السنوية لتعديل الصحة المدرسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هدف الخطة هو توفير بيئة تعليمية صحية أمنة للطلاب، مع التركيز على مفهوم الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية، أنها حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي.

وتابع أن تلك الخطة تمت بتطوير وتحديث الإرشادات الوقائية، أو الدليل الإرشادي التي تصدره الوزارة لمواجهة انتقال الأمراض فى البيئات التي يكون بها تجمعات، وتكثيف برامج التوعية للطلاب والعاملين وغيرهم فى المجال.