غدًا.. اتحاد الكروكيه يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية

يعقد الاتحاد المصري للكروكيه برئاسة الدكتور محمد رسلان، غدًا الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية التي تقام في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 88 لاعبًا من من 10 دول.

ويعقد المؤتمر الصحفي في السادسة مساء غدًا الإثنين، في مقر الاتحاد المصري للكروكيه بالجزيرة.

ويشارك في بطولة مصر الدولية 2025 كل من، أستراليا، جنوب إفريقيا، أمريكا، إسبانيا، فلسطين، كندا، إيرلندا، التشيك، إنجلترا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتقام البطولة علي ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بالإضافة إلى ملاعب أندية الجزيرة والصيد وهليوبوليس الشروق والزهور والزمالك.