توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي

استقبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمقر الهيئة في القاهرة، سفيرة دولة أوروجواي "أدريانا ليسيديني"، يرافقها "خوان أجانزيو" رئيس القسم القنصلي بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوروجواي في مجال تصدير الحيوانات الحية واللحوم.



وقال رئيس الهيئة أن ذلك اللقاء، يأتي في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال، بما يسهم في توفير اللحوم بأسعار مناسبة في السوق المصرية، إلى جانب تبادل الخبرات البيطرية وتطوير آليات الفحص والتداول وفق أعلى المعايير الصحية الدولية.

من جانبها، أعربت السفيرة أدريانا ليسيديني عن تطلع بلادها إلى توسيع حجم التبادل التجاري مع مصر وتقديم كافة الخبرات الأوروجويانية في مجالات الإنتاج الحيواني والطب البيطري، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.