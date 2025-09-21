ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقالاً سلط الضوء على عدد من أبرز المناطق السياحية في مصر، مؤكدة أن البلاد تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر الأحمر وعظمة الآثار القديمة، من خلال تجربة قامت بها المحررة بالصحيفة كيرستي سبينس.



وأوضحت الصحيفة أن الرحلة شملت جولة سفاري في عمق الصحراء الشرقية باستخدام سيارات الدفع الرباعي، تخللتها زيارة لإحدى القرى البدوية للتعرف على عادات السكان المحليين وصناعة الخبز والسجاد، بجانب عروض فنية تقليدية ووجبات مصرية أصيلة .



وتناول المقال الإقامة في أحد فنادق خليج سوما، حيث استمتع الضيوف بخدمات راقية وإطلالة مميزة على البحر الأحمر وجبال الصحراء، بالإضافة إلى فعاليات أسبوعية ومطاعم متنوعة تقدم أشهى المأكولات والمشروبات.



وأبرزت الصحيفة تميز خليج سوما كوجهة عالمية للرياضات المائية مثل الغوص والكايت سيرف، مشيرة إلى أن الزوار تمكنوا من ممارسة السباحة بالسنوركل فوق شعاب مرجانية خلابة تضم أنواعا متعددة من الأسماك الملونة.



وتطرقت "ذا صن"، عبر المقال، إلى الزيارة التي قامت بها سبينس إلى العاصمة القاهرة لمشاهدة الأهرامات وأبو الهول وكنوز المتحف المصري، حيث استعرضت الصحيفة أسرار استخدام الكحل عند القدماء المصريين وتحنيط المومياوات والتوابيت، واستخدام أوراق البردي المنقوشة بالهيروغليفية.

كما أبرز المقال تجربة تسلق إحدى الأهرامات للتعرف على ضخامة الأحجار المستخدمة في البناء، لافتاً إلى أن تشييد الهرم الأكبر استغرق نحو 37 عاماً بمشاركة نحو 40 ألف عامل في عام 2500 قبل الميلاد.

وأشار المقال إلى استمتاع الزوار بجلسة استشفاء في أحد أبرز المنتجعات ومراكز العلاج بمياه البحر في مصر .



وأكدت الصحيفة أن مصر تظل وجهة سياحية متكاملة قادرة على الجمع بين الترفيه والمغامرة والاستكشاف، بما يجعلها خياراً مفضلاً للزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات.