قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كواليس اغتيال نصر الله .. عملاء الموساد زرعوا أجهزة في المخبأ السري

حسن نصرالله
حسن نصرالله
فرناس حفظي

كشفت تقارير عبرية تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ووصفتها بأنها الأكثر تعقيدا في تاريخ إسرائيل الحديث، بعدما تطلبت سنوات من التحضير، واختراقات عميقة داخل البيئة الأمنية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.


تحضيرات طويلة الأمد


بحسب التسريبات، عمل جهاز "الموساد" ووحدة الاستخبارات العسكرية "8200" على جمع معلومات دقيقة حول تحركات نصر الله ونمط حياته داخل الضاحية، وتمكن العملاء من التسلل إلى أزقة المنطقة المحصنة، مستخدمين بيوتا آمنة وشققا للتخفي، رغم المراقبة المشددة التي يفرضها الحزب على مداخله ومخارجه.


وذكرت المصادر أن العملية استندت إلى "بنية تحتية استخباراتية متراكمة" جرى بناؤها على مدى عقدين، وتضمنت تشغيل متعاونين محليين وزرع أجهزة مراقبة متقدمة، إضافة إلى مراقبة اتصالات قيادات الحزب عبر تقنيات اختراق متطورة.
 

قرار التنفيذ


خلال الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الشمالية، كثفت الحكومة الإسرائيلية مداولاتها بشأن "الخطر الوجودي" الذي يشكله الحزب.

 وتشير المعطيات إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت في ذلك الوقت، وقادة الأجهزة الأمنية، أجمعوا على أن القضاء على نصر الله يمثل "مصلحة استراتيجية عليا" رغم المخاطر المترتبة.


وجرى التنسيق بين الموساد وسلاح الجو الإسرائيلي لتحديد "النافذة الزمنية المثالية" للتنفيذ، بحيث يضمن إصابة الهدف بدقة من دون التسبب بكشف مسبق أو خسائر جانبية كبيرة قد تُفشل العملية.


لحظة الاغتيال


بحسب الرواية الإسرائيلية، تم رصد نصر الله في إحدى الشقق بالضاحية الجنوبية، حيث كان يعقد اجتماعا مع عدد من كبار مساعديه. وباستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية، جرى استهداف المبنى، ما أدى إلى انهياره بالكامل.


وأكدت المصادر أن العملية استغرقت ثوان معدودة بعد لحظة إطلاق الصواريخ، وأنه جرى تنفيذها في ظل "تعتيم كامل" على المنطقة، بحيث لم يتمكن عناصر الحزب من رصد الاختراق أو الرد الفوري.


تداعيات إقليمية


أثار اغتيال نصر الله صدمة واسعة في لبنان والمنطقة، إذ يُعد أبرز زعيم شيعي في الساحة السياسية والعسكرية منذ عقود. ويُتوقع أن يعيد الحدث رسم موازين القوى، سواء داخل لبنان أو على مستوى الصراع الإيراني – الإسرائيلي في الإقليم.


وفيما تلتزم إسرائيل الصمت الرسمي بشأن تفاصيل العملية، تؤكد الصحف العبرية أن القرار جاء نتيجة "تحوّل استراتيجي" في طريقة التعامل مع حزب الله، من سياسة الردع والاحتواء إلى استهداف رأس الهرم مباشرة.

حزب الله حسن نصر الله إسرائيل الموساد نصر الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل الختامي لبرنامج "تأهيل الشباب للاستقرار و الدمج المجتمعي

الأنبا دانيال مطران المعادي

تخريج دفعة جديدة من مركز القديس أثناسيوس الرسولي للعقيدة الأرثوذكسية بالمعادي

نقابة الصحفيين

غدا.. عربية "الصحفيين" تنظم لقاءً تضامنيًا حول العقوبات الأمريكية على حقوقيين فلسطينيين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد