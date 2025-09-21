محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف والتجميل بحوض 18 وعدد من شوارع المدينة



قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بجولة صباحية موسعة بعدد من الأماكن الحيوية بمدينة الأقصر ، صباح اليوم الأحد.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف الطريق بمنطقة حوض 18، وذلك بحضور اللواء د. علي الشرابي رئيس المدينة، والمهندسة إلهام شباني مدير مديرية الطرق، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بالمدينة.

ويبلغ طول الطريق الجاري رصفه بمنطقة حوض 18 نحو 500 متر مزدوج بتفرعاته، وبعرض 8 أمتار ، بدءًا من شارع التلفزيون وحتى النيابة الإدارية ، ومن تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر ، بتغطية كافة الحفر المُعدة لبناء منازل جديدة بمحاور الطريق المرصوف ببناء أسوار، موجهاً باستخدام الخرسانة الجاهزة لأي إنشاءات جديدة بالشارع ، كما شدد على زراعة الجزر الوسطى بالأشجار والورود، وإعداد محضر انضمامي عقب الانتهاء من أعمال الرصف.د

كما تفقد المحافظ أعمال إعادة تأهيل رصيف مبنى التلفزيون وطلاء الأسوار الخارجية له ، وطالب العاملين بمبنى التليفزيون بتركيب كشافات إنارة إضافية ، فوافق محافظ الأقصر على الفور .

واستكمل محافظ الأقصر جولته بميدان صلاح الدين، ثم شارع عبد المنعم العديسي، وشارع سعد زغلول، وميدان المحطة، متوجها إلى ميدان أبو الحجاج ، وصولاً إلى شارع الكورنيش، لمتابعة أعمال النظافة الجارية.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ الأقصر على متابعة أعمال التطوير والنظافة والتجميل الجارية بكافة المراكز والمدن.