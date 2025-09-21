قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تحتفي بعودة الزملاء من العمرة وتشيد بتيسيرات مطار القاهرة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتقدم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة محمد السيد الشاذلي بخالص التهاني وأطيب التمنيات للزملاء الصحفيين العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف، راجين من الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويكتب لهم الأجر والثواب.


وبهذه المناسبة، تتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى إدارة ميناء القاهرة الجوي والمحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، على ما قدموه من تعاون مميز وتيسيرات ملموسة خلال سفر وعودة الزملاء، لا سيما فتح صالة كبار الزوار لاستقبالهم وتوديعهم، الأمر الذي عكس حرص الإدارة على تقديم أفضل مستويات الخدمة، وتقديرها لدور الصحفيين والإعلاميين في خدمة قضايا الوطن والمجتمع. وتعكس روح التقدير والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتؤكد أهمية التكامل.
 

الحج والعمرة بنقابة الصحفيين التمنيات للزملاء الصحفيين ميناء القاهرة ميناء القاهرة الجوي الصحفيين مؤسسات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

شيكوبانزا

شيكوبانزا يقترب من قائمة مباراة الجونة.. والزمالك بدأ سداد مستحقات اللاعبين

مصر الدولية للكروكيه

غدًا.. اتحاد الكروكيه يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية

افشه

أفشه رفقة ابنه في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد