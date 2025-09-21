نقابة الصحفيين تحتفي بعودة الزملاء من العمرة وتشيد بتيسيرات مطار القاهرة

تتقدم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة محمد السيد الشاذلي بخالص التهاني وأطيب التمنيات للزملاء الصحفيين العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف، راجين من الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويكتب لهم الأجر والثواب.



وبهذه المناسبة، تتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى إدارة ميناء القاهرة الجوي والمحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، على ما قدموه من تعاون مميز وتيسيرات ملموسة خلال سفر وعودة الزملاء، لا سيما فتح صالة كبار الزوار لاستقبالهم وتوديعهم، الأمر الذي عكس حرص الإدارة على تقديم أفضل مستويات الخدمة، وتقديرها لدور الصحفيين والإعلاميين في خدمة قضايا الوطن والمجتمع. وتعكس روح التقدير والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتؤكد أهمية التكامل.

