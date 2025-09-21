قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
انتخاب كريستوفر نولان رئيسًا جديدًا لنقابة مخرجي الشاشة

نجلاء سليمان

انتُخب المخرج البريطاني الشهير كريستوفر نولان رئيسًا لنقابة مخرجي الشاشة في أمريكا (Directors Guild of America) خلفًا لـ ليزلي لينكا جلاتر التي أنهت فترة رئاستها بعد أربع سنوات.


ويُعد كريستوفر نولان عضوًا في النقابة منذ عام 2001، وسبق أن شغل مناصب بارزة داخلها، من بينها رئاسة لجنة الحقوق الإبداعية السينمائية ولجنة الذكاء الاصطناعي.

النقابة، التي تمثل أكثر من 19,500 مخرج في مجالي السينما والتلفزيون، تواجه تحديات كبيرة في ظل التغييرات التكنولوجية والاقتصادية في هوليوود، خصوصًا مع اقتراب انتهاء العقد الجماعي مع تحالف شركات الإنتاج والبث في منتصف 2026.

وأكد كريستوفر نولان في تصريحاته أن أولوياته ستركز على حماية الحقوق الإبداعية والاقتصادية للأعضاء، والتعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم تجربة العرض السينمائي التقليدية.

هذا الانتخاب يُنظر إليه على أنه محطة فارقة في تاريخ النقابة، حيث يتولى أحد أهم المخرجين المعاصرين قيادة الجهود لحماية مصالح أعضائها في مرحلة حاسمة لصناعة الترفيه.


كان آخر أعمال كريستوفر نولان كان فيلم «أوبنهايمر» (Oppenheimer) الذي عُرض عام 2023، وهو دراما تاريخية ملحمية تروي سيرة العالم الأمريكي جي. روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية خلال مشروع مانهاتن في الحرب العالمية الثانية.


الفيلم حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، وحصد عدة جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج لنولان.

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

أمين البحوث الإسلامية

لشرف مكانتها.. أمين البحوث الإسلامية: العلماء الكبار تركوا مؤلفات خالدة عن ذكرى المولد النبوي

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية هلال ربيع الآخر.. اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

