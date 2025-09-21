انتخاب كريستوفر نولان رئيسًا جديدًا لنقابة مخرجي الشاشة

انتُخب المخرج البريطاني الشهير كريستوفر نولان رئيسًا لنقابة مخرجي الشاشة في أمريكا (Directors Guild of America) خلفًا لـ ليزلي لينكا جلاتر التي أنهت فترة رئاستها بعد أربع سنوات.



ويُعد كريستوفر نولان عضوًا في النقابة منذ عام 2001، وسبق أن شغل مناصب بارزة داخلها، من بينها رئاسة لجنة الحقوق الإبداعية السينمائية ولجنة الذكاء الاصطناعي.

النقابة، التي تمثل أكثر من 19,500 مخرج في مجالي السينما والتلفزيون، تواجه تحديات كبيرة في ظل التغييرات التكنولوجية والاقتصادية في هوليوود، خصوصًا مع اقتراب انتهاء العقد الجماعي مع تحالف شركات الإنتاج والبث في منتصف 2026.

وأكد كريستوفر نولان في تصريحاته أن أولوياته ستركز على حماية الحقوق الإبداعية والاقتصادية للأعضاء، والتعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم تجربة العرض السينمائي التقليدية.

هذا الانتخاب يُنظر إليه على أنه محطة فارقة في تاريخ النقابة، حيث يتولى أحد أهم المخرجين المعاصرين قيادة الجهود لحماية مصالح أعضائها في مرحلة حاسمة لصناعة الترفيه.



كان آخر أعمال كريستوفر نولان كان فيلم «أوبنهايمر» (Oppenheimer) الذي عُرض عام 2023، وهو دراما تاريخية ملحمية تروي سيرة العالم الأمريكي جي. روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية خلال مشروع مانهاتن في الحرب العالمية الثانية.



الفيلم حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، وحصد عدة جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج لنولان.