ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها صورا من حفل تخرجها

شاركت الفنانة ملك احمد زاهر ، جمهورها صورا جديدة من حفل تخرجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ملك احمد زاهر، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الداكن و من فوقه روب التخرج ، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ملك احمد زاهر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك احمد زاهر ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.