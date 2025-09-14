ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بالجينز.. شاهد

حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



إطلالة ملك أحمد زاهر



تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب جينز غامق مع بنطلون بنفس اللون و نسقت معهما قميص باللون الأبيض.



تزينت ملك أحمد زاهر ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ملك أحمد زاهر بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.