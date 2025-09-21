قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك
صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار
أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
في ذكراه.. احتفالية مؤلفات سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

نجلاء سليمان

بمناسبة ذكرى رحيل خالد الذكر الموسيقار سيد درويش تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى فصل الباليه تدريب هنا كامل، جنى خليل وجومانة أمير بمصاحبة فصل البيانو تدريب واداء على المسرح أميرة رفعت ومشاركة كل من نغم هشام وأحمد شامل، إعداد موسيقى اسلام رفعت، دراما مسرحية محمد زناتى ورؤية فنية وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء ٢٣ سبتمبر على مسرح سيد درويش “ أوبرا الاسكندرية ”.

يتضمن البرنامج مجموعة من التابلوهات الإستعراضية تم تصميمها على أعمال سيد درويش منها طلعت يا محلى نورها، دنجى دنجى دنجى، زورونى كل سنة مرة، يا ورد على فل وياسمين، والله تستاهل يا قلبى، مخسوبكو انداس، خفيف الروح، الحلوة دى، أنا هويت، اهو ده اللى صار .. أداء دارين إسلام، جومانة أمير، جنى خليل، نورسين عبد الله، زينة وليد، هنا مصطفى، نور حسن، مريم عزيز، ميرال محمد، سما محمد، هايا حازم، لانا أحمد، لميس ناجى، جيداء مصطفى، لجين محمد، سما عادل، تسنيم أحمد، هنا كامل، نور سعيد، حبيبة محمد، لافينا عماد، جاسمين تامر، كارما محمد، كارما عبد الرازق، نور خالد، مريم طارق، جيدا بدوى، ريناد هيثم، لي لي سعيد، ملك يحيى، جاسمين عبد العزيز، فاتيما نصر، كارما كمال، إيلين مصطفى، دانيلا رزق الله، ايسل محمد، مارك وسيم، هنا مصطفى، هنا كامل، ريتاج محمد، كنزى محمد .

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التى أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .

