في ذكراه.. احتفالية مؤلفات سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

بمناسبة ذكرى رحيل خالد الذكر الموسيقار سيد درويش تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى فصل الباليه تدريب هنا كامل، جنى خليل وجومانة أمير بمصاحبة فصل البيانو تدريب واداء على المسرح أميرة رفعت ومشاركة كل من نغم هشام وأحمد شامل، إعداد موسيقى اسلام رفعت، دراما مسرحية محمد زناتى ورؤية فنية وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء ٢٣ سبتمبر على مسرح سيد درويش “ أوبرا الاسكندرية ”.

يتضمن البرنامج مجموعة من التابلوهات الإستعراضية تم تصميمها على أعمال سيد درويش منها طلعت يا محلى نورها، دنجى دنجى دنجى، زورونى كل سنة مرة، يا ورد على فل وياسمين، والله تستاهل يا قلبى، مخسوبكو انداس، خفيف الروح، الحلوة دى، أنا هويت، اهو ده اللى صار .. أداء دارين إسلام، جومانة أمير، جنى خليل، نورسين عبد الله، زينة وليد، هنا مصطفى، نور حسن، مريم عزيز، ميرال محمد، سما محمد، هايا حازم، لانا أحمد، لميس ناجى، جيداء مصطفى، لجين محمد، سما عادل، تسنيم أحمد، هنا كامل، نور سعيد، حبيبة محمد، لافينا عماد، جاسمين تامر، كارما محمد، كارما عبد الرازق، نور خالد، مريم طارق، جيدا بدوى، ريناد هيثم، لي لي سعيد، ملك يحيى، جاسمين عبد العزيز، فاتيما نصر، كارما كمال، إيلين مصطفى، دانيلا رزق الله، ايسل محمد، مارك وسيم، هنا مصطفى، هنا كامل، ريتاج محمد، كنزى محمد .

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التى أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .